«Боруссия» вышла в ЛЧ, опередив «Фрайбург» в последнем туре. «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт» тоже сыграют на общем этапе, «Лейпциг» не попал в еврокубки

«Боруссия» вышла в Лигу чемпионов.

Дортмундский клуб разгромил «Хольштайн Киль» в 34-м туре Бундеслиги со счетом 3:0 и опередил в турнирной таблице «Фрайбург», который уступил «Айнтрахту » (1:3).

Команда Нико Ковача заняла 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Также в зоне Лиги чемпионов сезон закончили «Бавария » (82 балла), «Байер » (69) и «Айнтрахт» (60). Они сыграют в общем этапе главного еврокубкового турнира.

«Фрайбург » (55 очков) финишировал 5-м и вышел в Лигу Европы, «Майнц» (52) занял 6-ю строчку и сыграет в Лиге конференций. Путевку в ЛЕ еще могут получить «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся в финале Кубка Германии.

«РБ Лейпциг » не сыграет в еврокубках в следующем сезоне – он стал седьмым.