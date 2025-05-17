«Боруссия» вышла в ЛЧ, опередив «Фрайбург» в последнем туре. «Бавария», «Байер» и «Айнтрахт» тоже сыграют на общем этапе, «Лейпциг» не попал в еврокубки
«Боруссия» вышла в Лигу чемпионов.
Дортмундский клуб разгромил «Хольштайн Киль» в 34-м туре Бундеслиги со счетом 3:0 и опередил в турнирной таблице «Фрайбург», который уступил «Айнтрахту» (1:3).
Команда Нико Ковача заняла 4-е место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Также в зоне Лиги чемпионов сезон закончили «Бавария» (82 балла), «Байер» (69) и «Айнтрахт» (60). Они сыграют в общем этапе главного еврокубкового турнира.
«Фрайбург» (55 очков) финишировал 5-м и вышел в Лигу Европы, «Майнц» (52) занял 6-ю строчку и сыграет в Лиге конференций. Путевку в ЛЕ еще могут получить «Штутгарт» и «Арминия», которые встретятся в финале Кубка Германии.
«РБ Лейпциг» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне – он стал седьмым.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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