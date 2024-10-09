Игроки сборной вернутся в клубы после открытой тренировки в четверг. У России не будет матчей в октябре
Игроки сборной России вернутся в клубы в четверг.
Ранее в РФС приняли решение не проводить игру против сборной Пакистана в текущую паузу на матчи сборных. В рамках октябрьского сбора команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.
Как сообщает «Матч ТВ», после открытой тренировки для детей в четверг футболисты сборной России вернутся в расположение своих клубов.
Россия не сыграет с фэйк-Пакистаном. Никаких матчей, будет только открытая тренировка
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости