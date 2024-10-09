Игроки сборной вернутся в клубы после открытой тренировки в четверг. У России не будет матчей в октябре

Игроки сборной России вернутся в клубы в четверг.

Ранее в РФС приняли решение не проводить игру против сборной Пакистана в текущую паузу на матчи сборных. В рамках октябрьского сбора команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

Как сообщает «Матч ТВ », после открытой тренировки для детей в четверг футболисты сборной России вернутся в расположение своих клубов.

Россия не сыграет с фэйк-Пакистаном. Никаких матчей, будет только открытая тренировка