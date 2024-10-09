Литва отказалась играть с Беларусью в отборе на ЧМ-2025 по пляжному футболу
Литва отказалась играть с Беларусью в отборочном матче на чемпионат мира-2025 по пляжному футболу.
Встреча двух команд должна была пройти сегодня, 9 октября, в испанском Кадисе.
«Досадно, что наши футболисты-пляжники не смогут побороться за выход в следующий отборочный раунд и попробовать свои силы среди спортивной элиты, но ценности в данном случае выше спорта.
Мы обсудили это решение с представителями сборной и согласились, что такой шаг с нашей стороны еще раз должным образом продемонстрирует нашу позицию», – заявил президент Литовской футбольной федерации Эдгар Станкявичюс.
Чемпионат мира пройдет в мае 2025 года на Сейшельских островах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Литовской федерации футбола
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