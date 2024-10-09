Сборная России сыграет с Сирией в ноябре. Карпин подтвердил
Сборная России встретится с командой Сирии в ноябре.
Информацию об этом подтвердил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.
«Один из соперников на ноябрь – Сирия. В июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали, что в октябре будет Пакистан. В августе стало ясно про Вьетнам и Таиланд.
Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», – сказал Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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