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Сборная России сыграет с Сирией в ноябре. Карпин подтвердил

Сборная России встретится с командой Сирии в ноябре.

Информацию об этом подтвердил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин

«Один из соперников на ноябрь – Сирия. В июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали, что в октябре будет Пакистан. В августе стало ясно про Вьетнам и Таиланд.

Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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товарищеские матчи (сборные)
Р-Спорт
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