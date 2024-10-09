Сборная России сыграет с Сирией в ноябре. Карпин подтвердил

Сборная России встретится с командой Сирии в ноябре.

Информацию об этом подтвердил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин .

«Один из соперников на ноябрь – Сирия . В июне мы не знали, с кем будем играть в сентябре, но знали, что в октябре будет Пакистан. В августе стало ясно про Вьетнам и Таиланд.

Были договоренности, но в сентябре люди из Пакистана перестали выходить на связь», – сказал Карпин.