Панарин сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом»

Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Форвард «Рейнджерс » отличился в стартовой игре чемпионата НХЛ .

В первом периоде россиянин ассистировал Алексису Лафреньеру, а в третьем – Винсенту Трочеку, который поставил точку в матче.

Сегодня за 16:45 (3:11 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».