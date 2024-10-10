Панарин сделал 2 передачи в матче с «Питтсбургом»
Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче с «Питтсбургом» (6:0).
Форвард «Рейнджерс» отличился в стартовой игре чемпионата НХЛ.
В первом периоде россиянин ассистировал Алексису Лафреньеру, а в третьем – Винсенту Трочеку, который поставил точку в матче.
Сегодня за 16:45 (3:11 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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