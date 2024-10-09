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Ротенберг заявил, что Кузнецов вылечил плечо и завтра сыграет за СКА: «Сроки восстановления удалось значительно сократить. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд»

Евгений Кузнецов восстановился после травмы и завтра сыграет за СКА.

Форвард команды из Санкт-Петербурга повредил плечо в матче с «Северсталью» 27 сентября. Сообщалось, что он пропустит около двух месяцев.

«Женя Кузнецов возвращается в игру!

Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет против минского «Динамо».

Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!

Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально четко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки.

Ждем Женю в Ледовом уже в четверг!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В этом сезоне 32-летний нападающий провел 9 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (1+4) очков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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