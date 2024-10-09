Карпин об отказе от сбора при отсутствии соперника: «Я был бы за отмену, такой вариант обсуждали. 7 числа отработали план Б – открытая тренировка, просмотр фильма про Черенкова»

Валерий Карпин высказался о планах на сбор национальной команды.

Сборная России должна была сыграть в Москве 11 октября против сборной Пакистана, но менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола сообщил , что главная сборная в Россию не приедет.

– Какие задачи на сбор?

– Сбор будет. Все лелеяли надежду, что будет игра со сборной Пакистана . Мы не могли узнать в понедельник, будет игра или нет, чтобы все в среду приехали. Мы объявили окончательный список как можно позже.

7 числа был отработан план Б, когда есть открытая для прессы тренировка. Есть тренировка на «Динамо», есть просмотр фильма про Черенкова. Это и есть план Б.

– Была вероятность, что сбор будет отменен?

– Да, такой вариант обсуждали.

– Если бы точно не было соперника, то отказались бы от сбора?

– Скорее всего, я был бы за отмену, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин .

Валерий Карпин: «Нет смысла играть с людьми из Пакистана, а не со сборной, это не нормальный соперник. Информация такая же, как у вас»