Каноист Петров о нейтральном статусе: «Я долго думал и подписал документы. Другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!»

Каноист Захар Петров заявил, что его называли предателем за нейтральный статус.

На Олимпийских играх-2024 в Париже россиянин Петров дважды стал четвертым – в одиночках на 1000 м и двойках на 500 м. Позже он выиграл три золота на чемпионате мира в Самарканде.

– Гордость за то, что на моих первых Олимпийских играх я занял два четвертых места, в 22 года. Это круто!

– В первый международный взрослый сезон в жизни?

– Да. Когда у нас был сбор в Африке, нам нужно было подписать документы о нейтральном статусе. И некоторые спортсмены не подписывали. Мне объяснили, что у меня есть шанс попасть на Олимпиаду и даже, может, побороться за призовые места.

Я долго думал и подписал документы. И другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!» Я думаю, что это – моя дорога, а это – ваша. Какую дорогу вы выбрали, по той вы и идете.

Когда мы поехали туда, уже все стали болеть за нас. Все говорили: «Да, давайте! Надерите им!», ха-ха, – рассказал Петров.

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули