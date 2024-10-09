На базе «МЮ» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов. Тренер хочет скрыть тренировки от посторонних глаз (Daily Mail)

На базе «Манчестер Юнайтед» построили стену, чтобы сохранить тренировки в тайне.

По данным Daily Mail, главный тренер Эрик тен Хаг попросил возвести стену, чтобы скрыть тренировки от посторонних глаз и защитить игроков команды.

«Огромная» белая стена была установлена ​​две недели назад и обошлась клубу в 200 тысяч фунтов.

Подчеркивается, что стоимость стены вызвала недоумение у сотрудников клуба после того, как новое руководство ввело жесткие меры по сокращению расходов. Так, ранее было уволено 250 сотрудников клуба.