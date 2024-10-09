  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На базе «МЮ» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов. Тренер хочет скрыть тренировки от посторонних глаз (Daily Mail)
55

На базе «МЮ» по просьбе тен Хага построили стену за 200 тысяч фунтов. Тренер хочет скрыть тренировки от посторонних глаз (Daily Mail)

На базе «Манчестер Юнайтед» построили стену, чтобы сохранить тренировки в тайне.

По данным Daily Mail, главный тренер Эрик тен Хаг попросил возвести стену, чтобы скрыть тренировки от посторонних глаз и защитить игроков команды.

«Огромная» белая стена была установлена ​​две недели назад и обошлась клубу в 200 тысяч фунтов.

Подчеркивается, что стоимость стены вызвала недоумение у сотрудников клуба после того, как новое руководство ввело жесткие меры по сокращению расходов. Так, ранее было уволено 250 сотрудников клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руководство «МЮ» не определилось с будущим тен Хага на сегодняшней встрече. Не исключено увольнение тренера в ближайшие дни (The Guardian)
66вчера, 20:28
Тен Хаг ушел в отпуск, предоставив отгул футболистам «МЮ», не уехавшим в сборные
937 октября, 17:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего – есть потенциал»
511 минут назад
Игроки сборной вернутся в клубы после открытой тренировки в четверг. У России не будет матчей в октябре
1225 минут назад
«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера
3029 минут назадФото
Какой клуб заработал 816 миллионов евро за сезон?
34 минуты назадСпецпроект
«Тюкавин мог бы стоить 50-60 млн, если бы имел другой паспорт. Это топ‑нападающий, который может играть в любой лиге». Корнеев об игроке «Динамо»
2938 минут назад
Александр Головин: «Хотел бы завершить карьеру в России, но где – тяжело сказать. Точно не в «Спартаке»
2045 минут назад
«Непонятная ситуация с Пакистаном. Зачем доводить до такого, чтобы над нам смеялись? Поддержу решение РФС, что отказались играть непонятно с кем». Титов о сборной России
754 минуты назад
«Фенербахче» Моуринью хочет арендовать Гюлера на вторую часть сезона. «Реал» может рассмотреть этот вариант
25сегодня, 14:09
Мостовой о здоровье: «Последний камень на подходе, на финишной прямой. Надеюсь, что на этой неделе меня выпишут»
25сегодня, 13:51
«Байер» хочет продлить контракт с Виртцем минимум до 2028-го, хавбек заинтересован. Сторона игрока не видит необходимости в скорейшем переходе в топ-клуб
31сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Губернатор Самарской области Федорищев – Осинькину: «Не слушайте СМИ, делайте свою работу. У вас пятый сезон в «Крыльях», надо, чтобы он стал самым успешным»
39 минут назад
Канчельскис хотел бы пройти стажировку у Гвардиолы: «Хорошая идея, почему бы и нет. Думаю, Пеп не такой закрытый, как тен Хаг»
7сегодня, 14:32
Глебов о капитанской повязке: «Наверное, слово «тряпочка» – это неправильно, грубовато. С ней на 150%, на 200% надо выкладываться. Но я и без нее это делал»
сегодня, 14:22
Карпин о фразе депутата Свищева про Глушенкова как иноагента: «Никак не отреагировал. Такие слова удивили»
11сегодня, 13:41
Монтес о матче сборной Мексики с «Валенсией»: «Трудно смириться с тем, что мы играем против клуба. Но это отличная команда, там есть топ-игроки»
9сегодня, 13:06
ЭСК не признал ошибку с офсайдом «Родины» при голе «Арсеналу»: «Предоставленные ракурсы не позволяют делать вывод об очевидной ошибке». «Вне игры» видно с технической камеры
7сегодня, 12:54Видео
Холанд о броске мяча в затылок Габриэлу: «Я мало о чем жалею в своей жизни. Что происходит на поле, остается на поле»
14сегодня, 12:40
Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»
15сегодня, 12:17
Экс-игрок «Реала» Милла: «Сложно заменить Крооса кем-то из имеющихся игроков. Ближе всего Модрич, но он не может выходить на каждый матч»
4сегодня, 11:58
Гаджиев о травме Сандрачука: «Судьи виноваты, так нельзя. Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно на скорости. Парню 8 месяцев не играть, он может вернуться, а может – нет»
6сегодня, 11:35