У Жуана Жезуса попытались угнать машину в Неаполе: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности»

Жуан Жезус пожаловался на низкий уровень безопасности в Наполе.

Защитник «Наполи » рассказал, что у него попытались угнать машину. Бразилец опубликовал видео, на котором видно, что в автомобиле разбиты стекла, в салоне беспорядке, а детские кресла повреждены и сдвинуты с места. Ролик был снят в 5:34 утра.

«Нулевая безопасность! После почти месячной слежки сегодня у меня попытались угнать машину. Какое неприятное ощущение. Тошнит от этого! 🤮» – написал Жезус .

«То, что произошло прошлой ночью, – всего лишь вишенка на торте. В течение месяца я нашел в своей машине пять AirTag, которые помогли определить мое местоположение.

Тот факт, что эти преступники знают, где я живу, не дает мне покоя. К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности. Я знаю, что материальные блага имеют второстепенное значение, но осознание того, что незнакомец посягнул на какую-то мою собственность, вызывает у меня настоящее отвращение», – добавил футболист.