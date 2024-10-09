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Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре. У хавбека «Локо» 5 (4+1) очков в 3 матчах месяца

Алексей Батраков признан лучшим игроком Мир РПЛ в сентябре.

Полузащитник «Локомотива» получил приз Winline лучшему игроку месяца, победив в голосовании болельщиков и экспертов. Он опередил Эдуарда Сперцяна, Константина Тюкавина, Илью Самошникова и Артема Дзюбу.

В 3 матчах сентября Батраков отметился 4 голами и 1 ассистом. Подробную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
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