«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера

Виктор Гончаренко стал главным тренером «Пари НН».

Клуб объявил об этом роликом в телеграм-канале.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.

Фото: t.me/fcparinn

Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который уволил его в мае 2024 года. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Краснодар», «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.

«Пари НН» набрал 11 очков в 11 матчах Мир РПЛ и занимает 12-е место в таблице. До зимней паузы «Пари НН» сыграет с «Ростовом» (дома), «Спартаком» (дома), «Ахматом» (в гостях), «Динамо» (в гостях), с «Динамо» Махачкала (дома), с «Ростовом» (в гостях), «Спартаком» (в гостях).