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Роман Ротенберг: «С детства мечтал быть хоккеистом, но поехал учиться в Лондон – родители решили, что образование надежнее. Вернулся к хоккею одновременно с началом работы в «Газпроме»

Роман Ротенберг рассказал, что мог стать профессиональным хоккеистом.

– У вас была масса вариантов, где и какой бизнес вести. Вы выбрали хоккей, и сегодня это для вас основное дело, хотя за вами большая должность в одном из ключевых банков страны. И все же… Хоккею, судя по вашим соцсетям и публичной активности, вы уделяете больше всего времени. Сегодня для вас это в первую очередь бизнес-проект или страсть, часть вашей личной ДНК?

– Хоккей – это все. Я с детства мечтал быть хоккеистом. Максимально приблизился к тому, чтобы стать профессиональным игроком, но в какой-то момент родители решили, что надежнее пойти по пути образования, и я поехал учиться в Лондон.

Но через некоторое время все равно вернулся к хоккею – это совпало с моим возвращением в Россию и началом работы в «Газпроме».

С тех пор прошло почти 20 лет – я счастлив, что в моей жизни есть хоккей, и вся моя деятельность на всех направлениях так или иначе связана с ним, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Федеральный бизнес журнал»
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