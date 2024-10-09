Головин о жизни в Монако: «Снимать квартиру очень дорого. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, чем в Москве. Рестораны – плюс-минус те же цены»

Александр Головин сравнил стоимость проживания в Монако и Москве.

Российский полузащитник играет за «Монако » с 2018 года, ранее он выступал за московский ЦСКА.

– Дорогая ли жизнь в Монако?

– Тяжело не нести больших расходов. Снимать квартиру очень дорого, [платить надо] гораздо больше, чем в Москве. Она может быть сильно хуже, но ты платишь в пять раз больше, а то и больше.

Не скажу, что жизнь сильно отличается от московской. Рестораны – плюс‑минус те же цены, только жилье отличается, – сказал Головин .