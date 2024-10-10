Шестеркин отбил все 29 бросков в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой

Игорь Шестеркин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом » (6:0) и был признан второй звездой.

Вратарь «Рейнджерс » отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ.

Первой звездой матча признан форвард ньюйоркцев Крис Крайдер, забросивший две шайбы.