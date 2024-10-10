Шестеркин отбил все 29 бросков в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой
Игорь Шестеркин сыграл на ноль в матче с «Питтсбургом» (6:0) и был признан второй звездой.
Вратарь «Рейнджерс» отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча признан форвард ньюйоркцев Крис Крайдер, забросивший две шайбы.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости