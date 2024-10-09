Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил
Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год по допинг-делу.
Об этом сообщил Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) Украины. Спортсменку обвинили в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года.
Срок санкции отсчитывается с 20 марта 2024-го по 20 марта 2025 года.
Семеренко 38 лет, она олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете и бронзовый призер в спринте. Также на ее счету семь медалей чемпионатов мира.
В сезоне-2023/24 спортсменка выступала на национальных соревнованиях.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт НАДЦ Украины
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