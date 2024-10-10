Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»

Роман Ротенберг процитировал высказывание музыканта Игоря Бутмана о хейтерах.

Ранее главный тренер СКА после игры с «Локомотивом » (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».

«Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься – насколько правильно ты живешь!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью