Роман Ротенберг: «Саксофонист Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься, насколько правильно ты живешь!»
Роман Ротенберг процитировал высказывание музыканта Игоря Бутмана о хейтерах.
Ранее главный тренер СКА после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».
«Знаменитый на весь мир саксофонист Игорь Бутман как-то сказал: «Если у тебя нет хейтеров, это повод задуматься – насколько правильно ты живешь!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости