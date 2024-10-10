Барбашев – 1-я звезда матча с «Колорадо»: 2 гола, 2 передачи, «плюс 3», 2 броска и 2 хита за 16:26
Иван Барбашев набрал 4 очка в матче против «Колорадо».
Нападающий «Вегаса» забил 2 гола и сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:4).
Он был признан первой звездой матча.
Иван Барбашев провел на льду 16:26 (полезность «плюс 3»), отметился 2 бросками в створ ворот, 1 блоком и 2 силовыми приемами. Он также допустил 2 потери шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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