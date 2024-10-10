Барбашев – 1-я звезда матча с «Колорадо»: 2 гола, 2 передачи, «плюс 3», 2 броска и 2 хита за 16:26

Иван Барбашев набрал 4 очка в матче против «Колорадо».

Нападающий «Вегаса » забил 2 гола и сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:4).

Он был признан первой звездой матча.

Иван Барбашев провел на льду 16:26 (полезность «плюс 3»), отметился 2 бросками в створ ворот, 1 блоком и 2 силовыми приемами. Он также допустил 2 потери шайбы.