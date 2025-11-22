  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» влетел «Ноттингем Форест» – 0:3! Мурилло, Савона и Гиббс-Уайт забили на «Энфилде»
226

«Ливерпуль» влетел «Ноттингем Форест» – 0:3! Мурилло, Савона и Гиббс-Уайт забили на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромлен «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль» дома крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:3) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте счет открыл защитник гостей Мурилло. На 46-й забил другой защитник «лесников» – Николо Савона. На 78-й хавбек Морган Гиббс-Уайт довел счет до разгромного.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
0 - 3
Ноттингем Форест
Матч окончен
Кьеза
87’
86’
Ндойе   Хадсон-Одои
86’
Игор Жезус   Йейтс
78’
  Гиббс-Уайт
Джонс   Нгумоа
78’
Керкез   Робертсон
68’
Исак   Кьеза
68’
Гравенберх
66’
61’
Домингес   Хатчинсон
Конате   Экитике
55’
46’
  Савона
2тайм
Перерыв
33’
  Мурилло
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Гакпо, Исак, Салах
Запасные: Рэмзи, Нгумоа, Мамардашвили, Кьеза, Экитике, Эндо, Робертсон, Ньони, Гомес
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Ндойе, Игор Жезус
Запасные: Йейтс, Хатчинсон, Джон, Морато, Боли, Макати, Калимуэндо, Жаир Кунья, Хадсон-Одои
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23323 голоса
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
logoНоттингем Форест
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoМурилло
logoНиколо Савона
logoМорган Гиббс-Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
59 минут назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
сегодня, 04:13
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Вингер ЦСКА Кармо: «Детство было сложным, прошел через мучения. Никогда не имел лучших бутс»
3 минуты назад
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
19 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
29 минут назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
46 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43