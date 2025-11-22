«Ливерпуль» влетел «Ноттингем Форест» – 0:3! Мурилло, Савона и Гиббс-Уайт забили на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромлен «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль » дома крупно проиграл «Ноттингем Форест » (0:3) в 12-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Энфилд».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте счет открыл защитник гостей Мурилло . На 46-й забил другой защитник «лесников» – Николо Савона . На 78-й хавбек Морган Гиббс-Уайт довел счет до разгромного.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ