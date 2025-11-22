Матч окончен
«Ливерпуль» влетел «Ноттингем Форест» – 0:3! Мурилло, Савона и Гиббс-Уайт забили на «Энфилде»
«Ливерпуль» разгромлен «Ноттингем Форест».
«Ливерпуль» дома крупно проиграл «Ноттингем Форест» (0:3) в 12-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Энфилд».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 33-й минуте счет открыл защитник гостей Мурилло. На 46-й забил другой защитник «лесников» – Николо Савона. На 78-й хавбек Морган Гиббс-Уайт довел счет до разгромного.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 12 тур
22 ноября 15:00, Энфилд
Завершен
0 - 3
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
