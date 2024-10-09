«Я не подпишу такое гейское дерьмо». Форвард «Вольфсбурга» Беренс отказался подписывать футболку с радужными элементами, а позже извинился за это

Игрок «Вольфсбурга» отказался подписывать радужную футболку.

Как сообщает Bild, в последнюю неделю сентября отдел маркетинга немецкого клуба устроил автограф-сессию с участием нескольких футболистов. Игроки подписывали футболки и другую атрибутику болельщиков с целью дальнейшей продажи на благотворительных аукционах или розыгрыша в конкурсах.

На этом мероприятии нападающего Кевина Беренса попросили поставить автограф на футболке. «Вольфсбург » выпустил специальный комплект формы, которой логотипы клуба и спонсоров, а также номера и названия выполнены в цветах радуги.

33-летний немец несколько раз отказался подписывать эту футболку и сказал: «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Руководство клуба было проинформировано об этом, Беренсу пришлось объясняться со спортивным директором Себастьяном Шиндцилорцем. Футболист дал понять, что не испытывает неприязни к гомосексуалистам.

«Во время клубного мероприятия были сделаны заявления, которые не соответствуют позиции «Вольфсбурга». Инцидент был незамедлительно расследован внутри клуба», – прокомментировали ситуацию в клубе.

«Мои спонтанные комментарии были абсолютно неуместны. Я хотел бы извиниться за это. Вопрос обсуждался внутри клуба, и я прошу вас понять, что я не хочу больше комментировать его», – заявил Беренс.

Информации о возможном наказании в отношении игрока нет.