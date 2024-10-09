  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Форвард «Вольфсбурга» Беренс отказался подписывать футболку с радужными элементами, а позже извинился за это
61

«Я не подпишу такое гейское дерьмо». Форвард «Вольфсбурга» Беренс отказался подписывать футболку с радужными элементами, а позже извинился за это

Игрок «Вольфсбурга» отказался подписывать радужную футболку.

Как сообщает Bild, в последнюю неделю сентября отдел маркетинга немецкого клуба устроил автограф-сессию с участием нескольких футболистов. Игроки подписывали футболки и другую атрибутику болельщиков с целью дальнейшей продажи на благотворительных аукционах или розыгрыша в конкурсах. 

На этом мероприятии нападающего Кевина Беренса попросили поставить автограф на футболке. «Вольфсбург» выпустил специальный комплект формы, которой логотипы клуба и спонсоров, а также номера и названия выполнены в цветах радуги.

33-летний немец несколько раз отказался подписывать эту футболку и сказал: «Я не подпишу такое гейское дерьмо». Руководство клуба было проинформировано об этом, Беренсу пришлось объясняться со спортивным директором Себастьяном Шиндцилорцем. Футболист дал понять, что не испытывает неприязни к гомосексуалистам.

«Во время клубного мероприятия были сделаны заявления, которые не соответствуют позиции «Вольфсбурга». Инцидент был незамедлительно расследован внутри клуба», – прокомментировали ситуацию в клубе. 

«Мои спонтанные комментарии были абсолютно неуместны. Я хотел бы извиниться за это. Вопрос обсуждался внутри клуба, и я прошу вас понять, что я не хочу больше комментировать его», – заявил Беренс. 

Информации о возможном наказании в отношении игрока нет. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoВольфсбург
logoбундеслига Германия
logoКевин Беренс
дискриминация
контент
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Брюйне и Лукаку не вызваны в сборную Бельгии. Тедеско объяснил, что игроки сами попросили об этом
94 октября, 13:36
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» сыграл 3:4 с «Вердером», «Хольштайн Киль» пропустил 4 гола от «Айнтрахта»
6429 сентября, 17:29
Вольфсбург – Штутгарт: прогноз на матч 28 сентября 2024 года
25 сентября, 22:50
Топ-5 мощных камбэков в этом сезоне. Кто еще, кроме «Байера»?
423 сентября, 17:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губерниев о сборной России в октябре: «Она должна греметь, как ни крути. Нужно сыграть с Медиалигой или провести какую‑то двусторонку, пустить зрителей бесплатно»
1 минуту назад
Карпин об отказе от сбора при отсутствии соперника: «Я был бы за отмену, такой вариант обсуждали. 7 числа отработали план Б – открытая тренировка, просмотр фильма про Черенкова»
1822 минуты назад
Мостовой о матче с Пакистаном: «Во-первых, кто это? Во-вторых, зачем? Но если мы уже из Вьетнама сделали футбольную державу, можно сыграть и с ними»
625 минут назад
Александр Головин: «Во Франции мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно. Меня целовать не пытались»
2735 минут назад
Карпин примет позицию Глушенкова, если тот захочет играть только в официальных матчах: «Это честно. Почему нет? Я тренер сборной или политик?»
844 минуты назад
У Жуана Жезуса попытались угнать машину в Неаполе: «Тошнит от этого! К сожалению, в таком прекрасном городе я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности»
2556 минут назад
Откликайтесь на вакансию аккаунт-менеджера. У нас будет больше спецпроектов, чем голов у «Барселоны» в Ла Лиге!
сегодня, 11:00Вакансия
Карпин о матче с Медиалигой или клубами: «Чтобы игроки получили травмы? Я сам себе что скажу? Что я идиот? Пытаемся играть с официальными сборными – сильными, слабыми»
61сегодня, 10:55
Александр Головин: «У Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. У Матвея есть все шансы выиграть конкуренцию»
14сегодня, 10:51
Сборная России сыграет с Сирией в ноябре. Карпин подтвердил
58сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Киммих о календаре: «Мне нравится играть, проводить много матчей. Травмы в футболе будут всегда»
312 минут назад
Экс-игрок «Реала» Милла: «Сложно заменить Крооса кем-то из имеющихся игроков. Ближе всего Модрич, но он не может выходить на каждый матч»
231 минуту назад
Гаджиев о травме Сандрачука: «Судьи виноваты, так нельзя. Толчок в спину – чрезвычайно опасно, особенно на скорости. Парню 8 месяцев не играть, он может вернуться, а может – нет»
354 минуты назад
Де ла Фуэнте о критике Мбаппе в сериале про Энрике: «Мне это не нравится. Если разговор частный, то он частный. Фильм не смотрел и смотреть не буду»
2сегодня, 11:16
Балотелли может перейти в «Дженоа». Клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом
2сегодня, 11:15
Жирков о ЦСКА: «Надо подождать. Я посмотрел их тренировки, результаты будут улучшаться»
3сегодня, 10:39
Лапорт о выборе сборной Испании, а не Франции: «Это связано с личными отношениями. У меня с Дешамом было несколько неприятных разговоров»
2сегодня, 10:30
Ямаль о «Барсе» при Флике: «Мы довольны стилем игры, свободой, которую нам дает тренер, и, прежде всего, победами»
8сегодня, 09:58
На «Самара-Арене» 12 октября пройдет регбийный матч. Директор стадиона «Крыльев» и «Акрона» говорит, что поле не получит «существенного ущерба»
10сегодня, 09:54
Месси готов сыграть за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026. Участие Мак Аллистера под вопросом из-за травмы
6сегодня, 09:13