  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» примет «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие встречи
0

НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» примет «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.

«Нью-Йорк» примет на своей арене «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
предсезонные матчи
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
10сегодня, 05:20
НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» обыграл «Орландо», «Сан-Антонио» уступил «Оклахоме» и другие результаты
15вчера, 04:24
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» одержал вторую победу над «Денвером» в Абу-Даби, «Лейкерс» уступили «Финиксу» и другие результаты
267 октября, 04:27
НБА. Предсезонные матчи. Трехочковый бросок Линди Уотерса под сирену обеспечил победу «Голден Стэйт» над «Клипперс»
66 октября, 03:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Предсезонный матч между «Майами» и «Атлантой» перенесен из‑за урагана «Милтон»
13 минут назад
Единая лига ВТБ. «Парма» одержала победу над «Уралмашем» в Екатеринбурге, «Зенит» принимает «Пари НН»
739 минут назадLive
«Всегда помни, откуда ты родом». Джонатан Куминга поделился последними словами, которые ему сказал Дикембе Мутомбо
142 минуты назад
Еврокубок. «Клуж» – «Валенсия», «Тренто» встретится с «Будучностью»
55 минут назадLive
Факундо Кампаццо сыграет во 2-м раунде Евролиги против «Партизана»
сегодня, 15:56
Гиоберт Аренас: «Пи Джей Такеру следует больше походить на Танасиса Адетокумбо, чем вести себя как Джеймс Харден»
сегодня, 15:49
Кендрик Перкинс: «Когда Джа Морэнт выходит на площадку, он оживляет каждого игрока в своей команде»
1сегодня, 15:30
Данте Экзам пропустит три месяца после операции на запястье
2сегодня, 14:54
Егор Демин – 11-й в списке предполагаемых участников драфта-2025 по версии ESPN
4сегодня, 14:47
«Шарлотт» отчислил Дуэйна Вашингтона-младшего
3сегодня, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Генеральный директор «Далласа» Синт Маршалл уйдет на пенсию в конце 2024 года
сегодня, 14:15
Кентавиус Колдуэлл-Поуп об «Орландо»: «Одна из команд, где все любят защищаться»
1сегодня, 13:49
«Реал» обжаловал 1-матчевую дисквалификацию Факундо Кампаццо в Евролиге
сегодня, 12:35
Айзейя Томас: «Еще более безумный расклад, если Леброн сыграет в НБА и с младшим сыном Брайсом»
12сегодня, 11:51
Глеб Фирсов: «Задача «Пармы» – найти свою игру на выезде, потому что мы пока домашняя команда»
сегодня, 11:31
Джонни О’Брайант не дебютирует за «Уралмаш» в матче с «Пармой»
1сегодня, 10:43
Заккари Рисаше о дебюте за «Атланту»: «Это начало чего-то большого»
3сегодня, 10:36
«Монако» получил штраф от французской лиги
сегодня, 10:11
Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга
сегодня, 08:26Видео
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
2сегодня, 07:46