НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» примет «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие встречи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.
«Нью-Йорк» примет на своей арене «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном».
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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