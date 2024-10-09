НБА. Предсезонные матчи. «Нью-Йорк» примет «Вашингтон», «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся четыре встречи.

«Нью-Йорк » примет на своей арене «Вашингтон », «Оклахома» сыграет с «Хьюстоном ». НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.