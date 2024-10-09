Сборная Пакистана хочет сыграть с Россией в ноябре: «Пока мы не получили никакого ответа от РФС»
В Пакистане хотят провести матч со сборной России в ноябре.
Ранее РФС сообщил, что встреча национальных команд в октябре не состоится.
«Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА. Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдет в России», – сказал медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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