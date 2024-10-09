«Ред Булл» объявил о приходе Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Он не будет участвовать в повседневной деятельности клубов

«Ред Булл» объявил о назначении Юргена Клоппа главой футбольного направления.

Немецкий специалист приступит к работе с 1 января 2025 года.

В новой должности 57-летний Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий «Лейпциг », австрийский «Зальцбург », американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).

Компания сообщила, что специалист не будет участвовать в повседневной деятельности клубов. Он будет помогать спортивным директорам в продвижении философии «Ред Булл». Также Юрген будет заниматься курированием скаутских служб и обучением тренеров.

Летом Клопп покинул «Ливерпуль», главным тренером которого был с октября 2015 года. Немец привел клуб к победам в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны, Кубке английской лиги (дважды), а также Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

После отставки он сказал, что в ближайшее время не намерен возвращаться к тренерской работе.