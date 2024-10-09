Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для соревнований. ВФП подтвердила решение по группе спортсменов
О группе спортсменов сообщила Всероссийская федерация плавания (ВФП).
«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе.
Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила ВФП о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», – сообщили в пресс‑службе ВФП.
На этой неделе нейтральный статус получили Ника Годун и Андрей Минаков. Ранее среди россиян его оформляли Юлия Ефимова и Евгений Сомов.
В сентябре прошлого года ВФП называла неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics.
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