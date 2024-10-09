Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для соревнований. ВФП подтвердила решение по группе спортсменов

Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для международных турниров.

О группе спортсменов сообщила Всероссийская федерация плавания (ВФП ).

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе.

Спортсмены, которые примут участие в этапах Кубка мира, выбраны решением тренерского совета. World Aquatics уведомила ВФП о двух спортсменах, которым уже выдали статус нейтрального спортсмена», – сообщили в пресс‑службе ВФП.

На этой неделе нейтральный статус получили Ника Годун и Андрей Минаков. Ранее среди россиян его оформляли Юлия Ефимова и Евгений Сомов.

В сентябре прошлого года ВФП называла неприемлемыми критерии допуска от World Aquatics.