Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»
Альваро Мората рассказал о борьбе с психологическими проблемами.
«В действительно тяжелые моменты – такие, как депрессия и панические атаки, – не имеет значения, кем ты работаешь и в какой жизненной ситуации находишься. Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь.
В итоге лучшим решением для меня стал отъезд из Испании, потому что в какой-то момент я уже не мог этого выносить», – сказал нападающий «Милана» и сборной Испании в интервью COPE.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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