Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»

Альваро Мората рассказал о борьбе с психологическими проблемами.

«В действительно тяжелые моменты – такие, как депрессия и панические атаки, – не имеет значения, кем ты работаешь и в какой жизненной ситуации находишься. Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь.

В итоге лучшим решением для меня стал отъезд из Испании, потому что в какой-то момент я уже не мог этого выносить», – сказал нападающий «Милана » и сборной Испании в интервью COPE.