Ухань (WTA). 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Эрикой Андреевой, Калинская – с Александровой, Касаткина – с Перой, Потапова – с Пегулой, Рахимова – с Фернандес
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Dongfeng Voyah · Wuhan Open
Ухань, Китай
7 октября – 13 октября 2024
WTA 1000
Призовой фонд – 3 221 715 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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