Россия не сыграет с Пакистаном на сборе в октябре. Будет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встреча с болельщиками
Сборная России проведет сбор без товарищеских матчей.
В РФС приняли решение не проводить игру со сборной Пакистана.
«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.
На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.
РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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