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«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью

Игроки «Трактора» пошутили о дискриминации из-за отсутствия поздравлений.

Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».

Сегодня «Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд. 

После матча игроки челябинского клуба в раздевалке показали манекена Германа, одетого в майку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!»

Изображение: t.me/hockeyonkp/

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoАдмирал
ахахаха
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