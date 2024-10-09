«Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Игроки «Трактора» после 2:0 с «Адмиралом» показали футболку с шуточной надписью

Игроки «Трактора» пошутили о дискриминации из-за отсутствия поздравлений.

Напомним, главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно».

Сегодня «Трактор » обыграл «Адмирал » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд.

После матча игроки челябинского клуба в раздевалке показали манекена Германа, одетого в майку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!»

Изображение: t.me/hockeyonkp/