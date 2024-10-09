Карпин о ничьей с Украиной в 1999-м: «Сердце болит, но рана зажила. Если бы не зажила, умер бы уже»

Валерий Карпин высказался о матче, лишившем сборную России Евро-2000.

25 лет назад, 9 октября 1999 года, сборная России сыграла вничью с Украиной (1:1) в заключительном туре отбора на Евро-2000 и не прошла в финальную часть турнира.

В составе сборной России гол забил Карпин , автором ответного мяча стал Андрей Шевченко. Нападающий сборной Украины сравнял счет на 88-й минуте встречи после ошибки вратаря Александра Филимонова, который упал с мячом в ворота.

«Рана с матча Россия – Украина в «Лужниках» зажила. Если бы не зажила, умер бы уже, наверное.

Сердце болит, но рана зажила», – заявил главный тренер «Ростова» и сборной России.

Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину

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