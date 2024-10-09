НХЛ. «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» против «Виннипега», «Вегас» – «Колорадо»

«Питтсбург» примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Монреаль » сыграет с «Торонто », «Вегас » будет противостоять «Колорадо », «Эдмонтон » встретится с «Виннипегом».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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