Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Парма», «Зенит» примет «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Екатеринбургский «Уралмаш» сыграет с пермской «Пармой», «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Пари Нижний Новгород». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 5-0, ЦСКА – 4-1, Зенит – 4-1, Пари Нижний Новгород – 4-1, УНИКС – 3-2, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-2, Автодор – 2-3, Парма – 2-3, Енисей – 1-4, МБА-МАИ – 0-5, Астана – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.