Осинькин останется тренером «Крыльев». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата»

Игорь Осинькин останется главным тренером «Крыльев Советов».

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самарский клуб занимает десятое место в Мир РПЛ, набрав 11 очков за 11 матчей.

«Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов ».

Сразу сообщу – никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным . До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата, вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба.

Первое – спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8 место.

Второе – трансферная работа. Задача – вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров.

Третье. Подготовка молодежи, воспитание своих футболистов. Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты, юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь «Крыльям» нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», – заявил Вячеслав Федорищев.

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