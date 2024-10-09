  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин останется тренером «Крыльев». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата»
43

Осинькин останется тренером «Крыльев». Губернатор Самарской области подтвердил: «Никаких кадровых перестановок, оценим результат после завершения чемпионата»

Игорь Осинькин останется главным тренером «Крыльев Советов».

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самарский клуб занимает десятое место в Мир РПЛ, набрав 11 очков за 11 матчей.

«Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов».

Сразу сообщу – никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата, вместе подведем итоги, оценим результат.

В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба.

Первое – спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8 место.

Второе – трансферная работа. Задача – вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров.

Третье. Подготовка молодежи, воспитание своих футболистов. Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты, юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

Обсудили также, какая дополнительная помощь «Крыльям» нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», – заявил Вячеслав Федорищев.

Слезы Осинькина после «Локо» – на глазах у Игнашевича, который почти в «Крыльях»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoИгорь Осинькин
logoКрылья Советов мол
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Силкин против увольнения Осинькина из «Крыльев»: «Это будет грубейшая ошибка РПЛ, если таких тренеров убирать. Сколько народу он выпустил?! Команда показывает хорошую игру, что еще нужно?»
20вчера, 04:58
Капитан «Крыльев» Солдатенков подписал петицию в поддержку Осинькина. Тренера могут заменить на Игнашевича
267 октября, 10:02
Осинькин про 0:1 от «Локо»: «Крылья» провели неплохой матч. До гола у нас было больше моментов» 
57 октября, 01:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алиссон выбыл минимум до середины ноября из-за травмы бедра
2 минуты назад
Головин о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще»
614 минут назад
Маскотов в футболе очень много, но некоторые стали культовыми. Например, кенгуру из Праги или акула из Новороссийска
129 минут назадСпецпроект
«Локомотив» набрал 112 очков в РПЛ с момента прихода Галактионова – больше всех
1944 минуты назад
У «Реала» самый дорогой состав в мире – он оценен в 1,728 млрд евро. «Ман Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 5-я, «МЮ» – 8-й, «Зенит» – 55-й (CIES)
3655 минут назад
Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре. У хавбека «Локо» 5 (4+1) очков в 3 матчах месяца
27сегодня, 08:09
«Ред Булл» объявил о приходе Клоппа на пост главы глобального футбольного направления. Он не будет участвовать в повседневной деятельности клубов
57сегодня, 07:45
Присоединяйтесь к исследованию от Спортса’‘! Это поможет нам стать лучше
2сегодня, 07:00Опрос
Клопп станет руководителем футбольного направления в «Ред Булл». Он может уйти досрочно, если будет приглашение от сборной Германии (Sky)
29сегодня, 06:58
Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google
24сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тчуамени будет капитаном сборной Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе
5 минут назад
Месси готов сыграть за Аргентину в ближайших матчах отбора на ЧМ-2026. Участие Мак Аллистера под вопросом из-за травмы
116 минут назад
Погба ведет переговоры с «Марселем» о переходе в январе (Малик Траоре)
930 минут назад
Беллингем сделал Тренту на день рождения плакат с поздравлениями. Хавбек «Реала» прятался больше 20 минут, чтобы разыграть партнера по сборной
748 минут назад
Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее»
10сегодня, 08:19
Здьелар об увольнении Илича из «Пари НН»: «Грустно, что на одного серба в РПЛ стало меньше. Но я верю, что в будущем он станет топ-тренером»
1сегодня, 07:55
Тренер Испании де ла Фуэнте о том, что у него все еще нет нового контракта: «Для победителя Евро это ненормально. Не знаю, могло ли такое произойти с Луисом Энрике»
3сегодня, 07:35
Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов
22сегодня, 06:22
Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»
15сегодня, 05:15
Премьер Испании – Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»
8сегодня, 04:25