Том Круз и RHCP на закрытии Олимпиады, США выиграли медальный зачет, «Спартак» не забил «Ахмату», Нету в «Челси», «лев прыгнул» от Миллера, Роберто ушел из «Барсы» и другие новости

1. Состоялась церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже: Том Круз прилетел с крыши, RHCP спели Can’t Stop, были Снуп Догг, Доктор Дре и Билли Айлиш.

А медальный зачет выиграли США, обойдя Китай лишь после заключительного турнира Игр. Третье место заняла Япония.

2. «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в заключительном матче 4-го тура Мир РПЛ. Адамов лицом отбил удар Виллиана Жозе в упор на 88-й минуте. «Крылья Советов» выиграли первый матч в сезоне – у «Факела» (2:0), до этого у самарцев было 4 поражения подряд.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 5 очков после 4 туров чемпионата России.

3. Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Финал. США победили Францию и выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду, Австралия взяла бронзу в матче с Бельгией.

4. Виллиану Роше из ЦСКА наложили 4 шва после фола Сперцяна. Армейцы обратятся в ЭСК по поводу этого инцидента.

5. Олимпиада-2024. Волейбол (жен). Финал. Италия обыграла США в трех сетах.

6. Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро, контракт вингера – на 7 лет. А вот трансфер Омородиона, кажется, сорвался.

7. Олимпиада-2024. Гандбол. Дания в финале обыграла Германию, Испания победила Словению в матче за 3-е место.

8. Виктор Осимхен подал запрос о трансфере из «Наполи». Клуб подтвердил: «Мы спокойны, у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом».

9. Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Хассан из Нидерландов победила в марафоне, эфиопка Ассефа – 2-я, кенийка Обири – 3-я.

10. Серджи Роберто ушел из «Барселоны», клуб попрощался с защитником.

11. «Эвертону» грозит снятие еще двух очков за нарушение ФФП на сумму 6,5 млн фунтов в сезоне-2022/23 .

12. Из-за вьетнамских хакеров «Аль-Гарафа» отправила 5 млн евро за Комана из ФКСБ не на тот счет. Румыны пожаловались в ФИФА.

13. Пилот «Макларена» Оскар Пиастри провел гонки в Венгрии и Бельгии с трещиной в ребре.

Цитаты дня.

Нико Росберг: «Антонелли – гонщик уровня Ферстаппена. У него невероятный потенциал»

Игнатьев о пенальти «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Я даже жене не могу объяснить, где рука, а где нет – такая путаница, что мучаются все. Не отрубишь же, когда прыгаешь и помогаешь телу взмыть за мячом»

Черданцев пожаловался на цены в Большом театре в сравнении с Парижской оперой: «Кто это может себе позволить? Большой – госучреждение, на всякий случай»

Корнеев о Виллиане Жозе: «Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг приезжает. Как его можно подписать, еще и за 3 млн евро? Просто неуважение к «Спартаку»

Станкович о судействе Безбородова: «Если скажу все, что думаю, будет 5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера»

«Лев прыгнул. Гроссмейстерская победа. «Зенит» – чемпион!» Миллер о матче с «Динамо»