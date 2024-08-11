Корнеев о Виллиане Жозе: «Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг приезжает. Как его можно подписать, еще и за 3 млн евро? Просто неуважение к «Спартаку»
Игорь Корнеев удивлен физической формой Виллиана Жозе.
«У меня вопрос один: как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает.
Как его можно подписать? И еще заплатить 3 млн евро за 32‑летнего игрока.
Это просто неуважение к клубу», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Эдак к концу сезона чувак будет объявлен самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.
Напомните, кто после 30 приезжал в Спартак из Европы и профессионально относился к делу?
Теперь и еврокубков нет, чего ради напрягаться вообще? Ещё и бразильцу, ещё и не с самой чистой репутацией
Не старый (32. Года), а опытный!
Игуаин напрягся
П.с.после 30 или в 30 приходили в Спартак Мозес,Дикань,Луис Адриано,
Опять бедный Спартак кто то обидел. Кто - хз, неизвестно, но это точно не само руководство клуба, враги какие то привезли игрока в ящике и в закрытую впарили доверчивым и наивным директорам.