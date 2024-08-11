Корнеев о Виллиане Жозе: «Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг приезжает. Как его можно подписать, еще и за 3 млн евро? Просто неуважение к «Спартаку»

Игорь Корнеев удивлен физической формой Виллиана Жозе.

«У меня вопрос один: как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает.

Как его можно подписать? И еще заплатить 3 млн евро за 32‑летнего игрока.

Это просто неуважение к клубу», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».