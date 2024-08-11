Корнеев о Виллиане Жозе: «Как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними кг приезжает. Как его можно подписать, еще и за 3 млн евро? Просто неуважение к «Спартаку»

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Виллиан Жозе Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев удивлен физической формой Виллиана Жозе.

«У меня вопрос один: как он прошел медосмотр? Человек с 15 лишними килограммами веса приезжает.

Как его можно подписать? И еще заплатить 3 млн евро за 32‑летнего игрока.

Это просто неуважение к клубу», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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55 комментариев
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С каждым новым упоминанием сумма трансфера и лишний вес Виллиана Жозе увеличиваются. Начинали с 1,5 миллионов и семи килограмм, потом было два и десять соответственно, теперь, вот, уже три и пятнадцать.
Эдак к концу сезона чувак будет объявлен самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.
+177
-5
+172
Мы уже знаем, как Корнеев реагирует на всех новичков Спартака: Угальде не забивал топам, Барко не играл в основе Ривера, теперь 15 кг Виллиана Жозе
+39
-9
+30
Прошел медосмотр также как и пузатые гаишники проходят медкомиссию)
+26
-1
+25
Ответ MR Hahn
С каждым новым упоминанием сумма трансфера и лишний вес Виллиана Жозе увеличиваются. Начинали с 1,5 миллионов и семи килограмм, потом было два и десять соответственно, теперь, вот, уже три и пятнадцать. Эдак к концу сезона чувак будет объявлен самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.
поржал))
+25
0
+25
Корнеев желчь, конечно, но Жозе и правда медленный.
+14
-1
+13
Ответ Slavnov
с возрастом у многих лишний вес появляется,а парню уже глубоко за 30,да и его подписали,до истории с соболевым,то есть,получается они видели будущее и знали как саня себя поведет...
Глубоко за 30 это 38 к примеру а не 32.
+11
0
+11
Ответ MR Hahn
С каждым новым упоминанием сумма трансфера и лишний вес Виллиана Жозе увеличиваются. Начинали с 1,5 миллионов и семи килограмм, потом было два и десять соответственно, теперь, вот, уже три и пятнадцать. Эдак к концу сезона чувак будет объявлен самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.
Хотел написать что- нибудь в подобном стиле, но опоздал. Аленичев увидел 8 кг лишнего веса, Корнеев сначала 10 кг, но затем " вооруженным" глазом обнаружил лишних 15 кг.
+8
-1
+7
Ответ onegin2007
Корнеев желчь, конечно, но Жозе и правда медленный.
Нормально Жозе двигался, он никогда и не был спринтером, голова Адамова решила эпизод, так бы сейчас диферамбы пели, по факту игра отстой, тут даже сложно сказать, был бы сегодня хуже Спартак под руководством Слишковича, сомневаюсь.
+7
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+5
Корнеев спрячь своё жало.
+12
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+4
Чё-то этот Жозе становится всё толще и толще! )
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Не, ну он реально жирный! И деревянный к тому же. Сколько это стоит - это уже второй вопрос. А первый - нафига он вообще такой нужен, хоть задаром.
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Ответ onegin2007
Корнеев желчь, конечно, но Жозе и правда медленный.
Спартаковский воспитаник ведь Корнеев
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Виллиана Жозе перед подписанием контракта, порылся в инете и увидел что ФКС-М называют мясо. А еще всех заставляют есть борщ. Подумал - "О, это моя команда. Пожрать люблю!"
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Как бы кто ни относился к Корнееву, изначально всем было ясно, что старый бразилец едет за последним контрактом и очевидно, что напрягаться не собирается, да и незачем.

Напомните, кто после 30 приезжал в Спартак из Европы и профессионально относился к делу?

Теперь и еврокубков нет, чего ради напрягаться вообще? Ещё и бразильцу, ещё и не с самой чистой репутацией
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Ответ Честный контроль
Виллиана Жозе перед подписанием контракта, порылся в инете и увидел что ФКС-М называют мясо. А еще всех заставляют есть борщ. Подумал - "О, это моя команда. Пожрать люблю!"
Сколько ваш Койта за 4 наколотил уже голов подскажи пожалуйста?)
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Для Жозе это нормальная ситуация на самом деле. В Бетисе он то прям выделялся вместе с Фекиром, то бегал, как мешок картошки. Да и по результативности это видно - 8 мячей за сезон, потом 2, потом 10. Из-за своих перепадов собственно он и стоил относительно недорого. Вправить мозги, плотненько заняться им тренером по физподготовке - и пойдет у него, техника и мозги у него есть, профессионализма не хватает.
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Не лишний вес, а "на массе".
Не старый (32. Года), а опытный!
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Ответ MR Hahn
С каждым новым упоминанием сумма трансфера и лишний вес Виллиана Жозе увеличиваются. Начинали с 1,5 миллионов и семи килограмм, потом было два и десять соответственно, теперь, вот, уже три и пятнадцать. Эдак к концу сезона чувак будет объявлен самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.
>самым дорогим и одновременно самым жирным футболистом в истории футбола.

Игуаин напрягся
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Ответ JBa
Как бы кто ни относился к Корнееву, изначально всем было ясно, что старый бразилец едет за последним контрактом и очевидно, что напрягаться не собирается, да и незачем. Напомните, кто после 30 приезжал в Спартак из Европы и профессионально относился к делу? Теперь и еврокубков нет, чего ради напрягаться вообще? Ещё и бразильцу, ещё и не с самой чистой репутацией
Только этот футболист создал самый опасный момент в игре)))

П.с.после 30 или в 30 приходили в Спартак Мозес,Дикань,Луис Адриано,
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Ответ Лужин
А как лишний вес мешает медосмотру?
Да не мешает лишний вес медосмотру . Здесь дело в другом . Вот смотри . Ты руководитель команды . Тебе привозят 32-летнего игрока из среднего испанского клуба с лишним весом . На носу начало сезона , а ты хотел хорошего нападающего , чтобы он сразу вышел на поле и начал приносить пользу команде . У тебя дилемма - ждать пока игрок скинет вес через какое-то время или сразу отказаться от него . Кто знает , заиграет ли он в составе или до конца контракта будет сбрасывать вес . Тебе предлагают кота в мешке - может в 31 год он исчерпал свой ресурс и дальше сколько не выходи на поле , он уже не будет играть так , как нужно тренеру . Вопрос - нужен тебе этот игрок в 32 года ? Это не Месси или Роналду , а Виллиан Жозе , о котором ты никогда и не слышал . Так что , дело не в медосмотре , а с какого "" Жозе приехал с таким весом и какие планы у него по поводу Спартака ? Может , не играя , закончить карьеру с хорошей зарплатой ?
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Спартак постоянно покупает всякий шлак. Преподносят как "икра". Ещё со времен Федуна.
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Ответ wzwvt5t47r
Комментарий удален пользователем
Разве это первый раз?
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Ответ JuventinoSpb
В отличие от Корнеева Жозе сделал прекрасную карьеру в двух сильных клубах Ла лиги
Сделал это прошедшее время. О какой прекрасной карьере речь?
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Комментарий удален пользователем
С 15 кг Жозе лучше большей части наших паспортистов и не только спартаковских. А ещё 3 млн - средние подъёмные для какого-нибудь отечественного полена. Да и зп у него наверняка меньше какого-нибудь Заболотного.)
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Ответ Честный контроль
Виллиана Жозе перед подписанием контракта, порылся в инете и увидел что ФКС-М называют мясо. А еще всех заставляют есть борщ. Подумал - "О, это моя команда. Пожрать люблю!"
😂😂😂
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Видно по крупным планам трансляции, что форму Жозе сделали явно на размер больше, чтобы скрыть недостатки фигуры. Вообще, у людей, которые получают деньги за занятия фитнесом, похудение должно протекать намного быстрее. Ну Корнеев смешной тип тоже, недалеко от Мостового
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Ну любит парняга поесть. Накинулись на пухляша.
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"Это просто неуважение к клубу"

Опять бедный Спартак кто то обидел. Кто - хз, неизвестно, но это точно не само руководство клуба, враги какие то привезли игрока в ящике и в закрытую впарили доверчивым и наивным директорам.
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Ответ Надоело париться в бане
Для Жозе это нормальная ситуация на самом деле. В Бетисе он то прям выделялся вместе с Фекиром, то бегал, как мешок картошки. Да и по результативности это видно - 8 мячей за сезон, потом 2, потом 10. Из-за своих перепадов собственно он и стоил относительно недорого. Вправить мозги, плотненько заняться им тренером по физподготовке - и пойдет у него, техника и мозги у него есть, профессионализма не хватает.
Если бы речь шла не про 32 летнего игрока РПЛ, то про такие и какие либо перспективы можно было бы говорить))
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