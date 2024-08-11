Станкович о судействе Безбородова: «Если скажу все, что думаю, будет 5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера»

Деян Станкович недоволен судейством Владислава Безбородова.

– Обсуждали перед матчем, что « » не может выиграть у « » третий год? Смотрели прошлые матчи?

– Я живу сегодняшним днем. Не интересует то, что было до этого. Хотели победить дома. Мы заслуживали победу. Если нам предстоит играть против такого низкого блока, то будем работать над этим.

– Добро пожаловать в лучшие образцы российского судейства. Вас выводил из себя арбитр?

– При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу все, что думаю, будет 3, 4, 5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью, – сказал главный тренер «Спартака» после ничьей с «Ахматом» (0:0).