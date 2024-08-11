Станкович о судействе Безбородова: «Если скажу все, что думаю, будет 5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия судьи Ахмат Владислав Безбородов Матч ТВ Футбол

Деян Станкович недоволен судейством Владислава Безбородова.

– Обсуждали перед матчем, что «Спартак» не может выиграть у «Ахмата» третий год? Смотрели прошлые матчи?

– Я живу сегодняшним днем. Не интересует то, что было до этого. Хотели победить дома. Мы заслуживали победу. Если нам предстоит играть против такого низкого блока, то будем работать над этим.

– Добро пожаловать в лучшие образцы российского судейства. Вас выводил из себя арбитр?

– При всем уважении не буду комментировать работу судей. Если скажу все, что думаю, будет 3, 4, 5, а может, и 10 матчей дисквалификации. Не хочу оставлять ребят без тренера. Ребята отдавали себя полностью, – сказал главный тренер «Спартака» после ничьей с «Ахматом» (0:0).

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60 комментариев
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"Добро пожаловать в лучшие образцы российского судейства. Вас выводил из себя арбитр?"

Какой прекрасный в своей позорности образец красно-белой журналистики.
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Результат засыпает, просыпается заговор.
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Что за отвратный вопрос журналиста? И провокация одновременно, и уже всем надоевшее самобичевание в стиле ‘вот у вас-то в европах по-другому, пан Деян’.
До фига ошибаются и в Ла Лиге, и в АПЛ, и в Сериале, вообще-то!
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Этап обвинения судейства как-то рановато начался.
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+- нормально отсудил.
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Станкович быстро освоился )
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Это репетиции перед зенитом
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Началось!
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+14
13 минут суммарно вводил мяч Максименко при 0:0 в Питере. 13. Из 90.
+23
-11
+12
Ответ mean machine/
Комментарий скрыт
за какую игру рукой?
+15
-3
+12
А чего Станкович хотел? Чтобы пенку поставили за лицо Адамова?)
+18
-9
+9
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Мне не важно что было раньше, типа я не буду заниматься ерундой и изучать соперника, но если нам предстоит играть против низкого блока, то .... Он чё под кайфом? Так и скажи просто - извините, я обосрался и беру вину за поражение на себя.
какое поражение?
+7
0
+7
Ответ mean machine/
Банданда сыграла рукой при атаке ахмата.
ну во первых, научись писать, во вторых там не было игры рукой, там мячь попал в плечо и оно было прижато
+7
-1
+6
Ответ Иван Севостьянов
ну во первых, научись писать, во вторых там не было игры рукой, там мячь попал в плечо и оно было прижато
"научись писать" и "там мячь попал" в одном предложении. самому не смешно?
+6
-1
+5
Ответ mean machine/
Комментарий скрыт
Это Нгамоле спас вам очко пробив пенальти в руки Латышонку
+9
-4
+5
Ответ sho14
Станкевич срочно убери эти игроков Маслова,Денисова, Умярова, Хулисевича, Зинковский тогда будет игра. они перед играть не умеет и ещё они риво ногой .
Ты всех спартаковских паспортистов перечислил. Только негры остались
+8
-3
+5
На какой минуте и как вам сломали игру,ха-ха-ха
+14
-10
+4
Ответ sho14
Станкевич срочно убери эти игроков Маслова,Денисова, Умярова, Хулисевича, Зинковский тогда будет игра. они перед играть не умеет и ещё они риво ногой .
Ты не родственник Кличко?
+5
-1
+4
Пошла вода на баню)
+10
-7
+3
Станкович наш Слон
+3
-1
+2
Зачем Маслова выпустил ? Игнатов , Мартинс на лавке остались . Да и везунчика угальде можно было раньше на мелешина поменять .
+2
0
+2
Ответ Доктор Верховцев
Этап обвинения судейства как-то рановато начался.
Так скоро игра с Зенитом и остальными лидерами
+8
-6
+2
Ответ Pertinax Gandi
Всю игру не смотрел, а что там такого Бес-бородов начудил? В последние 20 мин. вроде ничего такого не было.
Для РПЛ отсудил можно сказать идеально.
+2
0
+2
Оставлять ребят без тренера решает руководство клуба,но никак иначе
+1
0
+1
Мне не важно что было раньше, типа я не буду заниматься ерундой и изучать соперника, но если нам предстоит играть против низкого блока, то .... Он чё под кайфом? Так и скажи просто - извините, я обосрался и беру вину за поражение на себя.
+8
-7
+1
Всю игру не смотрел, а что там такого Бес-бородов начудил? В последние 20 мин. вроде ничего такого не было.
+1
0
+1
Даже ручной безбородов не помог
+10
-9
+1
Добро пожаловать в тарасовку бро.
+1
0
+1
Ответ bedLaM
Спартак немного оступился, питерские фанаты тут как тут
Так Спартак оступился или судья виноват? Пост вроде не о Зените.
0
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Ответ bedLaM
Спартак немного оступился, питерские фанаты тут как тут
Как и московские на ветке Зенита
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