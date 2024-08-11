Осимхен подал запрос о трансфере из «Наполи». Клуб подтвердил: «Мы спокойны, у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом» 

Спортивный директор «Наполи» подтвердил, что Виктор Осимхен подал запрос о трансфере.

«Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал Джованни Манна Sportmediaset.

Сообщалось, что « » не продаст нигерийского форварда дешевле 100 млн евро.