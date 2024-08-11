Осимхен подал запрос о трансфере из «Наполи». Клуб подтвердил: «Мы спокойны, у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом»
Спортивный директор «Наполи» подтвердил, что Виктор Осимхен подал запрос о трансфере.
«Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.
При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал Джованни Манна Sportmediaset.
Сообщалось, что «Наполи» не продаст нигерийского форварда дешевле 100 млн евро.
У Челси есть Джексон, Гайа, и они еще покупают чувака из Атлетико.
Кажется, что для них просто идиотизм покупать Осименхена еще за 100 миллионов. Думаю, они главные фавориты на него.
Тренер впервые с средним клубом вышел в ЛЧ(пускай и новую ЛЧ по новому формату, по старому 5 место не вело бы) и убежал в Юве
Да. реально можно ценить на этом фоне тренера Жироны и Байера. хоть там явно свои интересы, а не чушь про "я за вас"
аренда с возможным выкупом. На "сдачу" от покупки Лукаку:)
Но главное вытерпеть все его крики и оры
Целкостность - это Лукаку?:)
ПСЖ, МЮ, Челси или ещё кто то ?