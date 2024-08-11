Осимхен подал запрос о трансфере из «Наполи». Клуб подтвердил: «Мы спокойны, у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом» 

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Спортивный директор «Наполи» подтвердил, что Виктор Осимхен подал запрос о трансфере.

«Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом. 

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», – сказал Джованни Манна Sportmediaset.

Сообщалось, что «Наполи» не продаст нигерийского форварда дешевле 100 млн евро.

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28 комментариев
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посмотрим кто за ним придет.. считаю отдавать за него 100 млн большая глупость, на такое только ПСЖ или Челси могут пойти.. а за сумму ниже президент не хочет отпускать
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пересидел в Наполи. нужно было уходить после чемпионского сезона, на пике. теперь он никому из топов особо не нужен.
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Это мы видели вчера в кубковом матче. Полная импотенция.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что скажут инсайдеры ? ПСЖ, МЮ, Челси или ещё кто то ?
У МЮ есть Хойлунд и "новый Роналдиньо" Зиркзе.
У Челси есть Джексон, Гайа, и они еще покупают чувака из Атлетико.

Кажется, что для них просто идиотизм покупать Осименхена еще за 100 миллионов. Думаю, они главные фавориты на него.
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За 100 млн. его нынешней форме никто не купит(разве что Арабы)
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Самый переоцененный игрок, играет на уровне Диа
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Лукаку на низком старте
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его никто и не купит за 100 лямов,ему цена от силы 50-60
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Ответ neuner
посмотрим кто за ним придет.. считаю отдавать за него 100 млн большая глупость, на такое только ПСЖ или Челси могут пойти.. а за сумму ниже президент не хочет отпускать
Челси уже Омородина купил, так что они вряд ли. Да и шейхи не похоже, что горят желанием
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Ответ neuner
посмотрим кто за ним придет.. считаю отдавать за него 100 млн большая глупость, на такое только ПСЖ или Челси могут пойти.. а за сумму ниже президент не хочет отпускать
Его уже 3 месяца продают, всё никак продать не могут. Это запрос, типа "Не виноватая я, он сам пришёл" ... от спортдира:)
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Ответ Vitto
В нынешних ценах 100 млн за него норм цена.
О чем ты? Провальный прошлый сезон, желание трансфера самого игрока, всем прекрасно известный стремный характер и чуть ли не каждый год отпуск в середине сезона на месяцок. 60 - край
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Ответ Алексей Матыгин
его никто и не купит за 100 лямов,ему цена от силы 50-60
В нынешних ценах 100 млн за него норм цена.
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Ответ Curry30
А главный тренер после одной игры рассказывает про проблемы клуба со средствами и нехватку игроков. Думаю, максимум Конте - пол сезона.
Ну тогда Де Лаурентис совсем себя дурачком выставит, очевидно что такое может произойти
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Ответ Aristokrat_13
Челси уже Омородина купил, так что они вряд ли. Да и шейхи не похоже, что горят желанием
Так шейхи в принципе закупку за стоп поставили
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В Зенит Санкт-Петербург
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В Арсенал возможно, если 80+20 бонусами в итоге будет или около того.
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Их нет. Не Распадори же будет заменять
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В Ливерпуле бы вписался отлично.
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Игрок стал чемпионом с Наполи впервые за тучу лет, второй сезон вся команда провалила и бежит, ему проще сбежать
Тренер впервые с средним клубом вышел в ЛЧ(пускай и новую ЛЧ по новому формату, по старому 5 место не вело бы) и убежал в Юве

Да. реально можно ценить на этом фоне тренера Жироны и Байера. хоть там явно свои интересы, а не чушь про "я за вас"
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Из всех, кто реально что-то предлагал, был Челси:
аренда с возможным выкупом. На "сдачу" от покупки Лукаку:)
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Конте нужно долго и не работать, он дает результат сразу)))
Но главное вытерпеть все его крики и оры
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При этом мы не хотим нарушать целостность...
Целкостность - это Лукаку?:)
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Что скажут инсайдеры ?
ПСЖ, МЮ, Челси или ещё кто то ?
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А главный тренер после одной игры рассказывает про проблемы клуба со средствами и нехватку игроков. Думаю, максимум Конте - пол сезона.
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