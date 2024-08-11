«Спартак» – «Ахмат». Барко, Бонгонда, Угальде, Садулаев и Агаларов играют. Онлайн-трансляция
«Спартак» принимает «Ахмат» в 4-м туре Мир РПЛ.
Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 11 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
-
Спартак –
Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде.
В этом году Газпром из принципа матчи Спартака не показывает?!
Кому нужно Краснодар и ЦСКА, у них болельщиков вместе взятых меньше чем у Спартака…..