«Спартак» – «Ахмат». Барко, Бонгонда, Угальде, Садулаев и Агаларов играют. Онлайн-трансляция

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат онлайны Футбол

«Спартак» принимает «Ахмат» в 4-м туре Мир РПЛ.

Спортс ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Спартак – Ахмат 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
11 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СпартакМаксименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев, Зиньковский, Барко, Бонгонда, Угальде.
АхматШелия, Шатара, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Камило, Швец, Садулаев, Агаларов, Ковачев.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

49 комментариев
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Верим в победу! Чай надо обыгрывать
+25
-6
+19
За Красно Белых 🙏🙏🙏
+17
-3
+14
Красно-белым только победы!!!
+15
-3
+12
Ответ Филипп Юзбашев
Задолбал этот Матч тв! В этом году Газпром из принципа матчи Спартака не показывает?! Кому нужно Краснодар и ЦСКА, у них болельщиков вместе взятых меньше чем у Спартака…..
Канал Газпром медиа, продвигают в основном Зенит, при чем во всех видах спорта и не скрывают этого. Как говорится, их канал, их правила.
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Вперёд Спартак! Только победа! Ждём красивую результативную игру...
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Вперёд, Спартак!!!
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Не вижу ни каких шансов у Ахмата
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Сегодня у ахмата будет жидкий стул.
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Ответ Mihail0910
Канал Газпром медиа, продвигают в основном Зенит, при чем во всех видах спорта и не скрывают этого. Как говорится, их канал, их правила.
а на ком деньги в матч премьере зарабатывать? болелы Спартака и навалят деньжищ за просмотр матча их то почти в десяток раз больше. Вот и весь их маркетинг...
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Адепты национального достояния на радостях после счастливого не забитого пенальти кинулись топить за Ахмат
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Победы лучшему клубу Земли <С>
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Ответ Костас Костофы
А что матчтв не кажет? миллер запретил?! Иначе у него ужин не зайдет.
Все кому не лень делают деньги на Спартаке
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Ахмат,хоть свинина это харам,но надо выбираться и обыграть пищевик.
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Ответ Юрий Игонин
а на ком деньги в матч премьере зарабатывать? болелы Спартака и навалят деньжищ за просмотр матча их то почти в десяток раз больше. Вот и весь их маркетинг...
А чего такая низкая посещаемость у спартака? Если вы такие популярные, то и стадион должны забивать под завязку. Не?
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Ответ #Hunter
Комментарий скрыт
Подтереться не забудь
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Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
Сам то понял что написал 😏😏😏
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Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
в твоих снах
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Ответ Василий Усов
Комментарий скрыт
Как хорошо что убрали Дельфина
+4
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Ответ vayka
чай и пиво
Лучше 🍺🍺 чем чай
+3
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Интересно на какой минуте Спартак сможет войти в штрафную.
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Игроки Ахмата с первых минут активно прихватывают руками спартаковцев. Интересно, когда арбитр начнет за такие нарушения карточки показывать?
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Спартаку желаю только победы!
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Чисто моё мнение. Ахмат команда не сильно любящая автобусы. И если у Спартака проблем нет, как правило, мы с ним разбираемся. Если проблемы есть. Ахмат тут как тут и наказывает. Думаю, в этот раз без проблем. Спартак на ходу. Надеюсь разделаемся, как с Крыльями.
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Лукойл и правда решил игру строить вокруг Умярова)
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Задолбал этот Матч тв!
В этом году Газпром из принципа матчи Спартака не показывает?!
Кому нужно Краснодар и ЦСКА, у них болельщиков вместе взятых меньше чем у Спартака…..
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А что матчтв не кажет? миллер запретил?! Иначе у него ужин не зайдет.
+2
-2
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