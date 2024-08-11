Игнатьев о пенальти «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Я даже жене не могу объяснить, где рука, а где нет – такая путаница, что мучаются все. Не отрубишь же, когда прыгаешь и помогаешь телу взмыть за мячом»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Борис Игнатьев Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Вильмар Барриос правила Футбол

Борис Игнатьев пожаловался на путаницу в правилах, касающихся игры рукой.

На 84-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0) полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь, попал в руку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил пенальти в ворота «Зенита», но Евгений Латышонок отбил удар Муми Нгамале.

«Я не понимаю, за что сейчас дают пенальти, за что не дают. Даже не могу объяснить своей жене, где рука, а где не рука. Потому что запутался в этом вопросе.

Надо прийти к общему знаменателю в вопросе назначения пенальти после соприкосновения мяча с рукой. Иначе я, например, чувствую себя неловко: думаю, что тут чего-то сочинили, тут – наоборот, недодумали, в третьем случае «высвечивается» чей-то интерес. Я не хочу во время матча размышлять над всем этим. Но и объяснить современные судейские трактовки тоже не могу.

Раньше пенальти назначали за игру рукой, и это было понятно. Куда же ты руку денешь, если прыгаешь и помогаешь своему телу взмыть за мячом? Работают законы аэродинамики и прочее. Если ты сыграл рукой, тогда это наказуемо, вопросов нет. А если мяч отскочил в руку от груди, то где тут нарушение? Куда убрать руку, если она твоя? Не отрубишь же.

Сейчас в этом вопросе такая путаница, что мучаются все – и футболисты, и тренеры, и судья в поле, и те, кто сидят у мониторов. А главное – зрители, они тоже ничего не понимают», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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24 комментария
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Да все очень просто: если это в ворота Зенита - то всегда пенальти; если в ворота другой команды, то тут конечно надо разбираться)
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"Я даже жене не могу объяснить где рукой, а где нет"
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Там и руки то не было, один из самых странных пенальти которые я видел
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жёнам вообще очень сложно всё объяснять, любовницы гораздо проще все понимают)
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Все просто. Главный принцип правил игры в футбол - принцип преимущества. Если ты получил нелегальное преимущество - это обсуждается. Если ты не получил нелегального преимущества - обсуждать нечего. То есть, все ситуации, где под варом пересматривают какието случайные рикошеты гдето в углу штрафной, которые вообще не имеют никакого смысла в плане логики момента - это чушь. Этого просто не должно быть. Это затягивание времени, убивание игры + лютое количество рандомных пенальти. Напомню, что в рфпл с введением вара стало почти в три раза больше пенальти. То есть это не игра стала жестче и опаснее, это просто рандомные точки, которых раньше никому не пришло бы в голову ставить. Далее, если уж нелегальное преимущество в результате контакта с рукой было получено, то надо смотреть на природу этого преимущества. Если имеет место ошибка защитника, когда его переиграли или когда он допустил явную оплошность (когда он умышленно играл - оставляем за скобками - тут все ясно) - это должно наказываться. Если ошибки защитника или активного действия нападающего не было - значит это просто случайность, которая произошла помимо воли игроков. Ничего сложного, если не делать друг другу мозги и смотреть на СУТЬ игры.
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Один псевдорекс тоже не понимает, кто в итоге курочку жарил.
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Проблема в том, что те, кто придумывает подобные трактовки правил, они ведь не прыгают, они их из кресла придумывают.
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Тут есть четких 2 позиции:
1) Те кто не хочет заморачиваться и считает, что любую руку в штрафной надо свистеть - как по мне они игнорируют здравый смысл, действительно бывает просто неконтролируемый отскок в руку с близкого расстояния
2) Те кто хочет разобраться в сути ситуации - в данном случае это усложняет трактовки и увеличивает время принятия решений.

Нужно уточнять правила игры рукой - добавить фактор невозможности убрать руку при попадании с близкого расстояния(если мяч не летит в створ ворот).
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Что там объяснять??? меньше комментаторов матч тв слушайте какой бред несут!!! Неважно что мяч от тела попал в руку это все равно пенальти!!
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Гусары, молчать!!!
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а в поле все руки свистят. шо в естественном что в искусственном. что лишний раз говорит в какой бред скатились современные футбольные правила. писюн торчащий из оффайда туда же
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И ещё один ма-а-ленький нюанс, - некоторе время назад мэтры судейства наставляли - «не ставь неочевидных пенальти!» Увы, - забыто напрочь!
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да-да, давайте наконец придём к общему знаменателю, а то дедушке неловко!
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Правила нуждаются в существенной корректировке. В футболе слишком много спорных моментов. От игры рукой и офсайдов, до условий при пенальти для вратаря. При чем все считают что надо так как думают они 😁
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"не могу объяснить жене где рука"- это как в том анекдоте "- ну давай уже вытаскивай свой палец и приступай
- а это не палец..."
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Ответ Гаврила Подгоренский
тебе этого не понять, так как институт семьи в нынешней России стёрт с лица земли. и в этом твоей вины в принципе нет. а раньше говорили муж и жена одна сатана, как то в семье было принято делиться впечатлениями, обсуждать общие темы, радоваться и грустить разделяя всё пополам. хотя кому я пишу , сейчас делят деньги и пиво
видно ыт выпил и пошел в философию,хороших выходных.
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