Игнатьев о пенальти «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Я даже жене не могу объяснить, где рука, а где нет – такая путаница, что мучаются все. Не отрубишь же, когда прыгаешь и помогаешь телу взмыть за мячом»

Борис Игнатьев пожаловался на путаницу в правилах, касающихся игры рукой.

На 84-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0) полузащитник московской команды Хорхе Карраскаль, делая навес в штрафную площадь, попал в руку Вильмару Барриосу. Главный судья Сергей Иванов, проконсультировавшись с видеоассистентом, назначил пенальти в ворота «Зенита», но Евгений Латышонок отбил удар Муми Нгамале.

«Я не понимаю, за что сейчас дают пенальти, за что не дают. Даже не могу объяснить своей жене, где рука, а где не рука. Потому что запутался в этом вопросе.

Надо прийти к общему знаменателю в вопросе назначения пенальти после соприкосновения мяча с рукой. Иначе я, например, чувствую себя неловко: думаю, что тут чего-то сочинили, тут – наоборот, недодумали, в третьем случае «высвечивается» чей-то интерес. Я не хочу во время матча размышлять над всем этим. Но и объяснить современные судейские трактовки тоже не могу.

Раньше пенальти назначали за игру рукой, и это было понятно. Куда же ты руку денешь, если прыгаешь и помогаешь своему телу взмыть за мячом? Работают законы аэродинамики и прочее. Если ты сыграл рукой, тогда это наказуемо, вопросов нет. А если мяч отскочил в руку от груди, то где тут нарушение? Куда убрать руку, если она твоя? Не отрубишь же.

Сейчас в этом вопросе такая путаница, что мучаются все – и футболисты, и тренеры, и судья в поле, и те, кто сидят у мониторов. А главное – зрители, они тоже ничего не понимают», – сказал бывший главный тренер сборной России.