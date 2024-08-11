«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 4 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте

Отставание «Спартака» от 1-го места увеличилось по итогам 4-го тура.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

На счету команды 7 очков после 4 игр, она занимает пятую строчку.

« » догнал и отстает от «Локомотива» и «Динамо» (по 9 очков), а также « » (12).

В 5-м туре Мир московский клуб выступит в гостях у «Факела».