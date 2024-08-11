«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 4 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Отставание «Спартака» от 1-го места увеличилось по итогам 4-го тура.

Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

На счету команды Деяна Станковича 7 очков после 4 игр, она занимает пятую строчку.

«Спартак» догнал ЦСКА и отстает от «Локомотива» и «Динамо» (по 9 очков), а также «Зенита» (12).

В 5-м туре Мир РПЛ московский клуб выступит в гостях у «Факела».

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76 комментариев
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А от зоны вылета сколько?
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-8
+58
Абаскаль за три тура стал чемпионом. а Станкович чеканит.
+24
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+22
спатаку до Зенита ого-го, не надо в одну копилку сладкое и красное
+22
-6
+16
вопрос к знатокам, когда Спартак потеряет шансы на чемпионство?
+15
-1
+14
Ответ Lospinmaps
Комментарий скрыт
конкурентной? ты в это время хоть родился?
+12
-1
+11
Ответ igls54
Встреча равных соперников🤣
Посмотрел последние полчаса. К&Б отскочил.
+16
-6
+10
Ответ Lospinmaps
Комментарий скрыт
Конкурировал с кем, с Хусаиновым?
+9
-1
+8
Спартак конкурент Зенита) Так считают некоторые эксперты) Обыграли мёртвые Крылья и второй состав Динамо и все) Пришёл Барко) Смотрю его в рой матч и вообще не вижу на поле. Алекс был, он был ярким во всех матчах, а тут новичок забил Хиииимкам и стал звездой) Что с головой у болельщиков Спартака?)
+10
-4
+6
Ответ Ganibale
Комментарий скрыт
Не реви.
+8
-3
+5
Ответ andrew.p
А от зоны вылета сколько?
Это на новый год бгг
+8
-3
+5
Есть другая новость: Спартак обогнал зону стыков на 4 очка
+13
-8
+5
Ответ Эдуард Глянцев
У Спартака среди всех крепких команд первые пять туров самое легкое расписание. Можно было спокойно нафармить 15 очков.
Так 5 уже нафармили. Осталось 1.
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У Спартака среди всех крепких команд первые пять туров самое легкое расписание. Можно было спокойно нафармить 15 очков.
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Паспортисты Спартака как гири на ногах, Зиньковский, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Денисов сплошное разочарование
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Ответ Один живой
90-е это была просто черная дыра для рос.чемпионата. Такого дна, особенно на контрасте с союзным первенством никогда не было. После Динамо Киева, Тбилиси, Минска, Жальгириса, Арарата, приехало вот это, с Камышином, Асмаралом, Торпедо Владимир и прочее. Самые низкопробные, неконкурентные чемпионства. Как только появились сильные соперники с начала 2000-х все титулы закончились.
Не стоит забывать и о том, что после того, как Спартаку хлопнули по мошенническим бромантановым ручкам, он взял всего 1 чемпионство за 20 лет. Ни на что не намекаю, просто забавное совпадение.
+4
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+3
Спартак хорош. Уже и Барко по уровню сравнялся с Зиньковским. К успеху идут)
+7
-4
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Ответ иван кочубей
вопрос к знатокам, когда Спартак потеряет шансы на чемпионство?
Тот, кто хоть немного разбирается в футболе был готов ответить на этот вопрос еще до старта этого чемпионата.
+3
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+3
Ну что, Адиев молодец, сделал выводы из предыдущего матча и построил качественный автобус, еще и опасно огрызающийся. Вполне могли при определенном везении и три очка увезти.
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Ответ Юрий Поляков
Ну и нормально , не кто и не говорил что чемпионами станут в этом году , за тройку поборется и хорошо 👌
За нижнюю.
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Ответ Андрей Принцев
Ничего страшного, Факел вынесут, а потом опять обсер
А Факел кто вынесет? Вот энти вот? Не смешите мой утюг
+3
-1
+2
Ответ Гаврила Подгоренский
спатаку до Зенита ого-го, не надо в одну копилку сладкое и красное
Красно-белое, будем объективны🎅🏿
А сладкое уже свою пятёрочку получило. Эх, если бы не та злополучная крыша…
+3
-1
+2
Ответ Lospinmaps
Комментарий скрыт
У Вас между Спартаком и Зенитом пропала эпоха Локо и ЦСКА, Видимо сразу после 90-х нищих настали 2020 год.
Лихо.
+2
0
+2
Ничего страшного, Факел вынесут, а потом опять обсер
+4
-2
+2
Ответ Иван Шуткин
Спартак конкурент Зенита) Так считают некоторые эксперты) Обыграли мёртвые Крылья и второй состав Динамо и все) Пришёл Барко) Смотрю его в рой матч и вообще не вижу на поле. Алекс был, он был ярким во всех матчах, а тут новичок забил Хиииимкам и стал звездой) Что с головой у болельщиков Спартака?)
Да не, Барко выделяется. Просто тяжело в одного тащить
+2
0
+2
Чемпионский график, всё идёт по плану 😄
+8
-6
+2
Как бы там ни было, хочу поздравить Динамо с юбилеем! На маяке 2450! Ура, товарищи!
+1
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Зачем по первому месту измерять ? Очков не прибавится
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Причем тут Зенит, когда там до зоны вылета 4?
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Ответ Андрей Принцев
Ничего страшного, Факел вынесут, а потом опять обсер
Напомню, что в прошлом сезоне Спартак в чемпионате отдал Факелу 6 очков из 6
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Ответ Николай Левков
Мне, как болельщику Зенита- то что это приносит вам нервное расстройство, меня радует почему-то :)
Дядя, ты что-то попутал. Я тоже за Зенит болею. И раздражает меня то, что середняку КБ уделяется столь много внимания. Даже больше чем чемпиону последних 6 лет - Зениту! Такое впечатление, что не Зенит лидер РПЛ, а эти убогие КБ. А они больше десятка лет являются никем.
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