«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 4 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте
Отставание «Спартака» от 1-го места увеличилось по итогам 4-го тура.
Сегодня красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
На счету команды Деяна Станковича 7 очков после 4 игр, она занимает пятую строчку.
«Спартак» догнал ЦСКА и отстает от «Локомотива» и «Динамо» (по 9 очков), а также «Зенита» (12).
В 5-м туре Мир РПЛ московский клуб выступит в гостях у «Факела».
А сладкое уже свою пятёрочку получило. Эх, если бы не та злополучная крыша…
Лихо.