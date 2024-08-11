Из-за вьетнамских хакеров «Аль-Гарафа» отправила 5 млн евро за Комана из ФКСБ не на тот счет. Румыны пожаловались в ФИФА

Теги ФКСБ происшествия высшая лига Румыния высшая лига Катар Аль-Гарафа Флоринел Коман деньги Футбол

Трансфер Флоринела Комана в «Аль-Гарафу» из ФКСБ обернулся скандалом.

Катарцы просрочили платеж за полузащитника на сумму 5,25 млн евро, что предусматривает штраф в 1 млн евро.

Представители «Аль-Гарафы» сообщили, что деньги были отправлены, но поступили не на тот счет из-за вмешательства вьетнамских хакеров. Утверждается, что перед отправкой злоумышленники взломали электронную почту и заменили реквизиты счета в системе.

Руководство ФКСБ пожаловалось на происшествие в ФИФА, которая начал расследование. Клуб требует выплаты полной суммы трансфера, а также миллионного штрафа в случае неуплаты до 31 августа.

Вместе с тем Флоринел Коман уже дебютировал за «Аль-Гарафу» в серии товарищеских матчей, а в пятницу сыграл свой первый официальный матч.

36 комментариев
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Ответ Олег_Пенза
вьетнамские (!) хакеры уже звучит подозрительно)
Вьетнамский хакер Ли Си Цын
+49
-4
+45
вьетнамские (!) хакеры уже звучит подозрительно)
+39
-4
+35
Ответ Олег_Пенза
вьетнамские (!) хакеры уже звучит подозрительно)
Чем подозрительно? В достаточно развитой стране на 100 миллионов человек не может быть ни одной хакерской группы?
+23
0
+23
Парни! Это не тот Коман и хакеры не те, расходимся
+15
0
+15
Ответ Cearvm
Чем подозрительно? В достаточно развитой стране на 100 миллионов человек не может быть ни одной хакерской группы?
В Пензе сомневаются, что во Вьетнаме есть интернет.
+12
0
+12
"Здраствуйте, это служба безопасности сбербанка"
+13
-2
+11
Ответ Hong Kil
"Здраствуйте, это служба безопасности сбербанка"
Нихао брат)
+12
-2
+10
Ответ Мукунку хороший
Нихао брат)
По-вьетнамски син тяо!
+6
0
+6
Ответ Djek teroz
румынские нытики
и восхищённые болгары
+4
-1
+3
Что тут происходит
+2
0
+2
Ответ Мукунку хороший
Вьетнамские хакеры.. Кампучийские брокеры.. Лаосские брейкеры..
румынские нытики
+3
-1
+2
Бредятиной запахло.
+5
-3
+2
Румыны потребуют коня за это
+5
-3
+2
Ох уж эти легендарные вьетнамские хакеры.
+3
-1
+2
Вьетнамские хакеры..
Кампучийские брокеры..
Лаосские брейкеры..
+2
-1
+1
Вьетнамские флэшбеки
+1
0
+1
Странно. В России все валютные платежи проходят валютный контроль, вручную, если что, сотрудник проверяет договор или инвойс, в том числе и реквизиты. Неужели в катаре настолько отсталые банки, что такого нет и вообще не контролируется?
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новость про севастопольскую собаку интереснее))
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Коман не тот, но зато подданство хакеров вычислили. Странно.
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На самом деле это очень распространенная сейчас схема мошенничества и многие даже серьезные конторы попадаются. Присылают счет с левыми реквизитами с эл.адреса, в котором изменена одна буква, и если очень сильно не вглядываться, то обмана не заметишь.
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Какое то шоу :)
Интересно что будет по итогу.
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цыгане мутят со счётом и придумали вьетнамских хакеров :3
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Эх, жаль компьютеры не были распространены в 60-70ее годы прошлого века. Мы бы тогда столько сказок про вьетнамских хакеров услышали)))
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Коллцентры в куеве расширяют географию?
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Новый тэг - вьетнамские хакеры.
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Ответ Cearvm
Чем подозрительно? В достаточно развитой стране на 100 миллионов человек не может быть ни одной хакерской группы?
Они себе Вьетнам представляют как в американских военных фильмах. Закинь их в такой мегаполис как Хошимин будут удивляться куда они попали.
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Ответ los merengues
В Пензе сомневаются, что во Вьетнаме есть интернет.
По данным сервиса cable.co.uk, Вьетнам занимает 89 место по средней скорости доступа к интернету (7,2 Мбит/с в 2019 году) и 124 по его дешевизне (около 70 долларов США за широкополосный интернет в 2018 году). Из 97 миллионов жителей Вьетнама доступ к интернету имеют 68 миллионов, что составляет около 70 % населения.

И это данные пятилетней давности. Может у них хоть Ютуб работает? 😂
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Ответ Proline
Катар - один из главных деловых и финансовых центров всего мира, думаю, объём платежей там такой, что всё контролировать вручную невозможно физически.
Да не настолько, москва тоже финансовый центр и ничего. а уж до 22 года валюта ходила только в путь, все справлялись, тут вопрос в желании и законодательстве.
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Ответ Metalloid
Да не настолько, москва тоже финансовый центр и ничего. а уж до 22 года валюта ходила только в путь, все справлялись, тут вопрос в желании и законодательстве.
Во-первых, не думаю, что в Катаре сотни банков, как в Москве.
Во-вторых, а кто это делать-то должен? Катарцы обычно не работают, азиатским гастерам такое дело не доверишь. Выписывать дорогостоящих специалистов? Зачем?
Ну и в третьих, есть подозрение, что Катар и вообще Ближний Восток финансисты любят именно потому что там не очень-то присматриваются к сомнительным сделкам)
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Недавно была история как 4 африканца из Питера продали мифического футболиста Самдории за 800 тыс евро
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