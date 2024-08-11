Из-за вьетнамских хакеров «Аль-Гарафа» отправила 5 млн евро за Комана из ФКСБ не на тот счет. Румыны пожаловались в ФИФА
Трансфер Флоринела Комана в «Аль-Гарафу» из ФКСБ обернулся скандалом.
Катарцы просрочили платеж за полузащитника на сумму 5,25 млн евро, что предусматривает штраф в 1 млн евро.
Представители «Аль-Гарафы» сообщили, что деньги были отправлены, но поступили не на тот счет из-за вмешательства вьетнамских хакеров. Утверждается, что перед отправкой злоумышленники взломали электронную почту и заменили реквизиты счета в системе.
Руководство ФКСБ пожаловалось на происшествие в ФИФА, которая начал расследование. Клуб требует выплаты полной суммы трансфера, а также миллионного штрафа в случае неуплаты до 31 августа.
Вместе с тем Флоринел Коман уже дебютировал за «Аль-Гарафу» в серии товарищеских матчей, а в пятницу сыграл свой первый официальный матч.
Кампучийские брокеры..
Лаосские брейкеры..
Интересно что будет по итогу.
И это данные пятилетней давности. Может у них хоть Ютуб работает? 😂
Во-вторых, а кто это делать-то должен? Катарцы обычно не работают, азиатским гастерам такое дело не доверишь. Выписывать дорогостоящих специалистов? Зачем?
Ну и в третьих, есть подозрение, что Катар и вообще Ближний Восток финансисты любят именно потому что там не очень-то присматриваются к сомнительным сделкам)