Переход Омородиона в «Челси» сорвался из-за изменений в контракте. Осимхен стал приоритетной целью «синих» (Маркос Бенито)
«Челси» не сможет приобрести Саму Омородиона.
Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито заявил о том, что сделка с «Атлетико» сорвалась. Трансфер отменен из-за изменений в договоре.
Отмечается, что теперь приоритетной целью «синих» станет форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал покупку Омородиона за 35 млн фунтов.
Качнули Атлетико и Наполи на классе)
Осталось договориться с Наполи ( в Челси Осимхен точно согласится перейти).