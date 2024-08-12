Переход Омородиона в «Челси» сорвался из-за изменений в контракте. Осимхен стал приоритетной целью «синих» (Маркос Бенито)

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Саму Омородион Футбол

«Челси» не сможет приобрести Саму Омородиона.

Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито заявил о том, что сделка с «Атлетико» сорвалась. Трансфер отменен из-за изменений в договоре.

Отмечается, что теперь приоритетной целью «синих» станет форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал покупку Омородиона за 35 млн фунтов.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хитрый/грамотный ход со стороны Челси. Осталось договориться с Наполи ( в Челси Осимхен точно согласится перейти).
Ага, Осимхен... Романо уже пишет про Феликса вместо Омородиона, лишь бы закрыть уход Галлахера. Грамотно — это не про нынешний Челси.
+18
-2
+16
А ведь Галлахера с Альваресом пока не объявили, какой-то трансфер может сорваться
+13
0
+13
Походу с Осимхеном договорились.
Качнули Атлетико и Наполи на классе)
+10
-7
+3
Хитрый/грамотный ход со стороны Челси.
Осталось договориться с Наполи ( в Челси Осимхен точно согласится перейти).
+4
-2
+2
Ответ Proper Chels
Походу с Осимхеном договорились. Качнули Атлетико и Наполи на классе)
Ох, мужик, там всё не так умно…
+2
0
+2
Скрестили пальцы
+2
0
+2
Помнится Челси хотел захаряна подписать , сейчас в олоднлм поту просыпаются наверное что повезло
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Походу с Осимхеном договорились. Качнули Атлетико и Наполи на классе)
класс и трансферы челси это сомнительная конструкция
+1
0
+1
Как так? Кто играть то будет?
0
0
0
Видел новость, где вместо Омородиона Челси переключился на Феликса. Источник: Фабрицио Романо….
0
0
0
и теперь феликс за 50. уж лучше бы галахера за бесплатно потеряли
0
0
0
Неплохо опрокинули атлетов. Те наверное уже довольные постирали руки, что слили за тройную сумму своего типчика))
0
0
0
Ответ ОттоДракула
С чего бы этот родион 35 стоит? Ему 10 красная цена.
10 мультов максимум Дельфин стоит ..соси кровь дальше
+2
-2
0
Ответ ОттоДракула
С чего бы этот родион 35 стоит? Ему 10 красная цена.
А мне показалось смородин талантливый русский парень
0
0
0
Ответ Proper Chels
Походу с Осимхеном договорились. Качнули Атлетико и Наполи на классе)
Качнули до Жоао Феликса, поздравляю
0
0
0
Ответ С 2009 года здесь
Качнули до Жоао Феликса, поздравляю
а что с феликсом не так? ну кроме зп
0
0
0
Ответ onsigne
А ведь Галлахера с Альваресом пока не объявили, какой-то трансфер может сорваться
Видимо Атлетико теперь не купит у них Галлахера.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий