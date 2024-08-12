Переход Омородиона в «Челси» сорвался из-за изменений в контракте. Осимхен стал приоритетной целью «синих» (Маркос Бенито)

«Челси» не сможет приобрести Саму Омородиона.

Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито заявил о том, что сделка с « » сорвалась. Трансфер отменен из-за изменений в договоре.

Отмечается, что теперь приоритетной целью «синих» станет форвард « » .

Ранее сообщалось, что « » согласовал покупку за 35 млн фунтов.