«Эвертону» грозит снятие еще двух очков за нарушение ФФП на сумму 6,5 млн фунтов в сезоне-2022/23 (The Sun)

«Эвертон» может столкнуться с новыми санкциями из-за нарушения ФФП.

По данным The Sun, АПЛ подозревает клуб в нарушении правил лиги в сезоне-2022/23. Речь идет о 6,5 млн фунтов.

В апреле с «ирисок» уже сняли два очка за перерасход средств на сумму 16 млн фунтов за вышеуказанный период (вдобавок к минус шести очкам за нарушения в сезоне-2021/22).

Теперь независимая комиссия снова даст оценку ситуации в связи с еще одним предполагаемым несоответствием требованиям. Пока ни , ни « » не сообщалось, когда будет принято решение. И клуб, и лига хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее.

Премьер-лига утверждает, что спорные 6,5 млн фунтов должны быть добавлены к расходам «ирисок», так как они были использованы на повседневные текущие нужды. Но «Эвертон» настаивает на том, что их следует исключить, поскольку расходы на стадион не учитываются при расчете соответствия Правилам прибыльности и устойчивости.

Отмечается, что клубу может грозить снятие еще двух очков, теперь уже в начавшемся сезоне.