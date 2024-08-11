«Эвертону» грозит снятие еще двух очков за нарушение ФФП на сумму 6,5 млн фунтов в сезоне-2022/23 (The Sun)

Теги Эвертон премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Эвертон» может столкнуться с новыми санкциями из-за нарушения ФФП.

По данным The Sun, АПЛ подозревает клуб в нарушении правил лиги в сезоне-2022/23. Речь идет о 6,5 млн фунтов.

В апреле с «ирисок» уже сняли два очка за перерасход средств на сумму 16 млн фунтов за вышеуказанный период (вдобавок к минус шести очкам за нарушения в сезоне-2021/22).

Теперь независимая комиссия снова даст оценку ситуации в связи с еще одним предполагаемым несоответствием требованиям. Пока ни АПЛ, ни «Эвертону» не сообщалось, когда будет принято решение. И клуб, и лига хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее.

Премьер-лига утверждает, что спорные 6,5 млн фунтов должны быть добавлены к расходам «ирисок», так как они были использованы на повседневные текущие нужды. Но «Эвертон» настаивает на том, что их следует исключить, поскольку расходы на стадион не учитываются при расчете соответствия Правилам прибыльности и устойчивости.

Отмечается, что клубу может грозить снятие еще двух очков, теперь уже в начавшемся сезоне.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Предлагаю по такому поводу купить Челси еще одного вратаря
+167
-2
+165
Дополнительно:
Ликвидировать Лудогорец.
Похвалить Ман Сити и ПСЖ за соблюдением правил ФФП
+105
-4
+101
Финансовый фэйр-плэй придумывали, чтобы контролировать и наказывать мешки, в итоге наказывают Эвертон. Забавно как ман сити себе через свои же левые конторы приписывает сотни миллионов в бюджет, типа все чисто) Покупают Савио у клуба, который входит в их City Football Group))
+60
-6
+54
В это же время Челси покупает ноунейм Омородионов и Угочукв пачками.
+18
-1
+17
Что там по Челси? 🤣
+15
-1
+14
Ответ Фанат Доры Дуры
Финансовый фэйр-плэй придумывали, чтобы контролировать и наказывать мешки, в итоге наказывают Эвертон. Забавно как ман сити себе через свои же левые конторы приписывает сотни миллионов в бюджет, типа все чисто) Покупают Савио у клуба, который входит в их City Football Group))
Его придумали, чтобы такие как Монако знали свое место и становились фермами. МС и ПСЖ успели запрыгнуть на поезд тогда, остальным закрыли дорогу.
+14
-1
+13
Ответ Костя Паркер
Комментарий скрыт
Чел, это просто локальный мем )
+13
0
+13
Эвертон это Иисус современного футбола. Он страдает за грехи остальных клубов мира.
+10
0
+10
Новый сезон шуток про Лудогорец, ПСЖ и Ман Сити объявляется официально открытым
+10
-3
+7
Предлагаю сделать следующим образом: если ученик не сделал контрольную работу, то вместо двойки снимать очки с Эвертона. По любому это их происки.
+5
0
+5
Похоже на борьбу с беспорядками в Британии, с мачете бегают мигранты, а уголовные сроки раздали местным за репосты и твиты
+7
-3
+4
Ответ Костя Паркер
Комментарий скрыт
Прикол в том, что, каждый год УЕФА расследует финансовые дела толстосумов типа, ПСЖ, Сити, Челси на десятки или даже сотни миллионов. По итогу по отношению к ним не применяют никаких санкций, или же налагают смешной штраф, пару десятков тысяч.
А потом, в том же году, с таких клубов, как Лудогорец, Работнички, в общем, с бедолаг, которые концы с концами еле сводят, снимают очки, ставят запрет на трансферы, или штрафы большие. В общем, дрючат по полной.
С недавних пор, к ним присоединился и Эвертон, с которого нещадно очки снимают.
Поэтому, Лудогорец образ клуба-мученника, которого УЕФА по итогу и накажет, а денежные мешки всё так же будут сотни миллионов тратить на трансферы.
+4
0
+4
Ответ igorkruglov
Похоже на борьбу с беспорядками в Британии, с мачете бегают мигранты, а уголовные сроки раздали местным за репосты и твиты
Да и не только в британии
+3
0
+3
Ответ DolJun
Комментарий скрыт
Breaking news :
Владельцы Манчестер Сити номинированы на Нобелевскую премию мира !
+3
0
+3
да вы издеваетесь? синебус сорит сотнями миллионов, со 115-х все за период 09-18 никак не спросят, зато нашли козла отпущения в Эвертоне 🤷🏻‍♀️
+2
0
+2
Эвертон отпущения.
+2
0
+2
Коррупционеры из работничков должны быть наказаны
+1
0
+1
Что бы в мире не происходило
Стабильно лишь одно))
С Эвертона снимают очки ))
+1
0
+1
К МанСити и Челси - вопросов нет :)
+2
-1
+1
Эвертон, переходи к нам, тя здесь никто не оштрафует!
+1
0
+1
доигрался Челси)
+2
-1
+1
В этот раз Лудогорец уже не отмажется!)
+1
0
+1
Самый злостный нарушитель ФФП
+1
0
+1
...там в этом Сан сидят нагнетатели, почище чем на Спортсе:)
1. Нет понятия "сезон" "2021/22, а есть фин.год 2021 и т.д. Прошлый был 2023, а этот - 2024.
2.. АПЛ-ФФП ( PSR) расчитывается за 3 сезона с минусом не более 105 млн.. В фин.году 2023 (2023/24) их наказали за 2020 - 2022 сняв 8! очей. Потом уменьшили до 6-ти.
3. Клубам АПЛ даётся июнь каждого года для утряски PSR.
4. Короче, это полная чушь. Все клубы АПЛ, весь июнь "закрывали" +/- в PSR, который уже давно был им выдан АПЛ... к примеру, Челси, имея плюс 15 млн. по PSR за 2021- 2023 фин.годы, втиснули туда покупки Гиу и Холла в июне...
0
0
0
Главное ЗЛО!
0
0
0
Ответ Carasa
Да и не только в британии
к сожалению, да
0
0
0
Ответ Sosamba
Дополнительно: Ликвидировать Лудогорец. Похвалить Ман Сити и ПСЖ за соблюдением правил ФФП
Челси с двух ног врывается в ваше сообщение и в мировой список мешков
+1
-1
0
Бесконечность
0
0
0
Так их, толстосумов этих. Что они себе позволяют вообще. Справедливость неизбежна.
0
0
0
Эвертон стал английским Лудогорцем
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий