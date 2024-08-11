«Эвертону» грозит снятие еще двух очков за нарушение ФФП на сумму 6,5 млн фунтов в сезоне-2022/23 (The Sun)
«Эвертон» может столкнуться с новыми санкциями из-за нарушения ФФП.
По данным The Sun, АПЛ подозревает клуб в нарушении правил лиги в сезоне-2022/23. Речь идет о 6,5 млн фунтов.
В апреле с «ирисок» уже сняли два очка за перерасход средств на сумму 16 млн фунтов за вышеуказанный период (вдобавок к минус шести очкам за нарушения в сезоне-2021/22).
Теперь независимая комиссия снова даст оценку ситуации в связи с еще одним предполагаемым несоответствием требованиям. Пока ни АПЛ, ни «Эвертону» не сообщалось, когда будет принято решение. И клуб, и лига хотели бы, чтобы это произошло как можно быстрее.
Премьер-лига утверждает, что спорные 6,5 млн фунтов должны быть добавлены к расходам «ирисок», так как они были использованы на повседневные текущие нужды. Но «Эвертон» настаивает на том, что их следует исключить, поскольку расходы на стадион не учитываются при расчете соответствия Правилам прибыльности и устойчивости.
Отмечается, что клубу может грозить снятие еще двух очков, теперь уже в начавшемся сезоне.
Ликвидировать Лудогорец.
Похвалить Ман Сити и ПСЖ за соблюдением правил ФФП
А потом, в том же году, с таких клубов, как Лудогорец, Работнички, в общем, с бедолаг, которые концы с концами еле сводят, снимают очки, ставят запрет на трансферы, или штрафы большие. В общем, дрючат по полной.
С недавних пор, к ним присоединился и Эвертон, с которого нещадно очки снимают.
Поэтому, Лудогорец образ клуба-мученника, которого УЕФА по итогу и накажет, а денежные мешки всё так же будут сотни миллионов тратить на трансферы.
Владельцы Манчестер Сити номинированы на Нобелевскую премию мира !
Стабильно лишь одно))
С Эвертона снимают очки ))
1. Нет понятия "сезон" "2021/22, а есть фин.год 2021 и т.д. Прошлый был 2023, а этот - 2024.
2.. АПЛ-ФФП ( PSR) расчитывается за 3 сезона с минусом не более 105 млн.. В фин.году 2023 (2023/24) их наказали за 2020 - 2022 сняв 8! очей. Потом уменьшили до 6-ти.
3. Клубам АПЛ даётся июнь каждого года для утряски PSR.
4. Короче, это полная чушь. Все клубы АПЛ, весь июнь "закрывали" +/- в PSR, который уже давно был им выдан АПЛ... к примеру, Челси, имея плюс 15 млн. по PSR за 2021- 2023 фин.годы, втиснули туда покупки Гиу и Холла в июне...