Черданцев пожаловался на цены в Большом театре в сравнении с Парижской оперой: «Кто это может себе позволить? Большой – госучреждение, на всякий случай»

Теги премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев соцсети Матч ТВ деньги Владимир Ленин Футбол

Георгий Черданцев высказал недовольство ценами на билеты в московские театры.

«Помимо спорта я, например, еще по мере возможности хожу в театр. Но, видимо, с походами придется закончить.

Слева – цены на премьерный (!) день трехактного костюмированного спектакля в Парижской опере. Самый дорогой билет – 17 000 рублей. Справа – цены в Большой театр (40 тысяч рублей за билеты на 7 сентября, 15-30 тысяч за билеты на 8 сентября – Спортс).

Это как? Для кого? Кто это может себе позволить? Это что за категория любителей искусства?

Никогда не думал, что, находясь в здравом уме и рассудке, процитирую В.И. Ленина, но я это сделаю: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

Большой, кстати, это госучреждение, на всякий случай», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Изображение: t.me/cherdantsev

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64 комментария
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Все правильно написал,цены сумашедшие.
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Это конечно просто офигенная схема нашей власти. Создать государственную организацию (читай за счёт налогов граждан) и потом продавать её услуги им же уже на коммерческой основе)) С Матч ТВ так было например, когда там футбол ещё показывали. То есть фактически люди дважды платят за одну услугу)) Гениально же)
+92
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+86
Где то в шортсах случайно наткнулся на высказывание Цискаридзе на эту тему про цены в Большом. По сути Большой большие дяди превратили в свой клуб где они переговариваются, какие-то встречи устраивают, а театралы, фанаты театра в большинстве своём подавляющем люди небогатые и позволить себе такие билеты не могут.
+53
-2
+51
Ответ Чечеватов
Это конечно просто офигенная схема нашей власти. Создать государственную организацию (читай за счёт налогов граждан) и потом продавать её услуги им же уже на коммерческой основе)) С Матч ТВ так было например, когда там футбол ещё показывали. То есть фактически люди дважды платят за одну услугу)) Гениально же)
Это ещё что, мне каким-то боком (не в России) пришлось спустя три года основания фирмы делать платную справку об отсутствии судимости в министерство культуры, к которому я никаким боком не отношусь)))) заплатил за то, что не сидел)))
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Там лесопилка такая, что ваш Матч тв на ее фоне - ларек с овощами. Большой давно превратился в притон для освоения неограниченных бюджетов, ну и в качестве побочного бонуса - в место для всяких содержанок и прочей псевдоэлиты для модного чекина в лакшери месте, да ещё и типа интеллектуальном - двойной понт.
+23
-3
+20
Ответ Антон Сватковский
Пусть почаще в Петербург приезжает. В Мариинском театре цены в 3-4 раза ниже, репертуар богаче, а качество как минимум не уступает.
Ложь
Посмотрите на цены Мариинского старой сцены - ниже 7-10 тысяч партера на балеты и оперы уже давно нет
Вдвоем сходить - 15-20 тысяч. Это нормально?
+23
-4
+19
Жора начал что-то подозревать...
+23
-5
+18
Соглашусь с Жорой. Хотел бы сводить жену и детей в Большой, но увы, мне пока это не по карману.
P.S. детей трое и живу в Екатеринбурге, т.е. необходимо ещё учитывать затраты на проезд.
+19
-3
+16
Ну тут сложно с Жорой не согласиться 🤷
В Питере та же хрень с Мариинским (старой сценой) и Михайловским - цены просто неадекватными стали в последние 2-3 года
Туда ходят либо очень состоятельные туристы, либо бюджетники, кому выдают льготные билеты в организациях
+14
-1
+13
Ответ Абдулов Алексей
Соглашусь с Жорой. Хотел бы сводить жену и детей в Большой, но увы, мне пока это не по карману. P.S. детей трое и живу в Екатеринбурге, т.е. необходимо ещё учитывать затраты на проезд.
У вас хороший оперный театр со скромными ценами, лучше просто туда сходить
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Из всей этой новости для меня удивительно одно: Жора думает, что он находится в здравом уме
+12
-4
+8
Тут конечно можно много говорить про спрос и всё такое, но судя по интервью многих лиц, это адовое чистилище давно проверить надо соответствующим органам
+8
-1
+7
4-я экономика мира. А как он хотел?
+7
-2
+5
Пусть почаще в Петербург приезжает.
В Мариинском театре цены в 3-4 раза ниже, репертуар богаче, а качество как минимум не уступает.
+12
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Странно, как то написано.
Если сравнить например с футболом, на котором кормится сам Черданцев, то.
Вот я хочу например сводить дочку на матч Зенит - Спартак, но не могу себе это позволить.
Захожу на сайт, там Трибуна A Сектор 101-102 цены:
Взрослый - 45 000 руб.
Детский - 22 500 руб.
Это что за цены, для кого???
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Жора, в там и проценты за ипотеку меньше.
Но мы мы нужны в Париже как в русской бане лыжи...(вечная память Владимиру Семёновичу)
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конкретно в большом цены лютый неадекват.

дешевле в мариинку съездить (с учетом проезда из москвы, питания и даже ночлега!).
а так любителям оперы из числа простых людей стоит ходить в "н.о." или "с. и н.-д." - цены могут быть в 5-10 раз ниже!
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+3
Ответ Кирилл Ткач
Ложь Посмотрите на цены Мариинского старой сцены - ниже 7-10 тысяч партера на балеты и оперы уже давно нет Вдвоем сходить - 15-20 тысяч. Это нормально?
Ну так по сравнению с Москвой (20-40 тыс. на одного) это и есть в 3-4 раза ниже. Встречаются билеты и по 4 тыс. в партер (19 сентября, опера "Дон Кихот"), а на новой сцене по 3 тыс. на Вагнера.
Не берусь судить про "нормальность", но разницу цен я указал верно.
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Ответ Чечеватов
Это конечно просто офигенная схема нашей власти. Создать государственную организацию (читай за счёт налогов граждан) и потом продавать её услуги им же уже на коммерческой основе)) С Матч ТВ так было например, когда там футбол ещё показывали. То есть фактически люди дважды платят за одну услугу)) Гениально же)
Всё ещё гениальнее: этому государству всё досталось от прошлого, нынешнее никак не инвестировало в то чем пользуется.
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Ответ Чечеватов
Это конечно просто офигенная схема нашей власти. Создать государственную организацию (читай за счёт налогов граждан) и потом продавать её услуги им же уже на коммерческой основе)) С Матч ТВ так было например, когда там футбол ещё показывали. То есть фактически люди дважды платят за одну услугу)) Гениально же)
Это нормальная практика везде. Государство на налоги строит инфраструктуру, а операционные расходы уже покрываются на коммерческой основе. Или вы думаете что в метро в условном Лондоне частное полностью? :))
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Ответ 44ndfwwgbr
А в Большом теперь в футбол играют? Почему это в футбольном разделе?
ключевое слово - Черданцев. Что вокруг этого слова - не важно.
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Что непонятного?! ЭТО РОССИЯ!!!1
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С подключением, Жора! Большой уже давно стал «элитарным» развлечение для всяких папиков и их юных наложниц, обычный плебс закредитованный там не тусуется
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Чердак прав на 1000 %. Я если приличный билет в Мариинку ещё могу позволить, то в Михайловский с супругой - стоп, полторы - две пенсии. А уж Большой - и говорить нечего.
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В 2016 - 2017гг ходил в Венскую оперу и оперу Страсбурга. В общей сложности за 10 евро :за Евгения Онегина и Фигаро....))
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Ответ Galaktika
Странно, как то написано. Если сравнить например с футболом, на котором кормится сам Черданцев, то. Вот я хочу например сводить дочку на матч Зенит - Спартак, но не могу себе это позволить. Захожу на сайт, там Трибуна A Сектор 101-102 цены: Взрослый - 45 000 руб. Детский - 22 500 руб. Это что за цены, для кого???
Это даже для финала ЛЧ дороговато...
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Ответ Balt
Где то в шортсах случайно наткнулся на высказывание Цискаридзе на эту тему про цены в Большом. По сути Большой большие дяди превратили в свой клуб где они переговариваются, какие-то встречи устраивают, а театралы, фанаты театра в большинстве своём подавляющем люди небогатые и позволить себе такие билеты не могут.
Где то в шортсах случайно наткнулся на высказывание Цискаридзе на эту тему про цены в Большом. По сути Большой большие дяди превратили в свой клуб где они переговариваются, какие-то встречи устраивают

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Кудрин, Греф и Володин?

Я просто других геев не знаю из "больших дядек", а этих слили давно
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Ответ Роман Тучин
Прав абсолютно. Из театра старательно лепят развлечение для элиты.
Спрос определяет предложение, это вам не госслужащих на стадионы сгонять и покупать билеты на шоу Навки госучереждениям.
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Так и до инагента можно соскачить
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Твои ожидания, твои проблемы.
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