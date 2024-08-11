Черданцев пожаловался на цены в Большом театре в сравнении с Парижской оперой: «Кто это может себе позволить? Большой – госучреждение, на всякий случай»

Георгий Черданцев высказал недовольство ценами на билеты в московские театры.

«Помимо спорта я, например, еще по мере возможности хожу в театр. Но, видимо, с походами придется закончить.

Слева – цены на премьерный (!) день трехактного костюмированного спектакля в Парижской опере. Самый дорогой билет – 17 000 рублей. Справа – цены в Большой театр (40 тысяч рублей за билеты на 7 сентября, 15-30 тысяч за билеты на 8 сентября – Спортс).

Это как? Для кого? Кто это может себе позволить? Это что за категория любителей искусства?

Никогда не думал, что, находясь в здравом уме и рассудке, процитирую В.И. Ленина, но я это сделаю: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».

Большой, кстати, это госучреждение, на всякий случай», – написал комментатор « » в своем телеграм-канале.

Изображение: t.me/cherdantsev