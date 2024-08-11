Черданцев пожаловался на цены в Большом театре в сравнении с Парижской оперой: «Кто это может себе позволить? Большой – госучреждение, на всякий случай»
Георгий Черданцев высказал недовольство ценами на билеты в московские театры.
«Помимо спорта я, например, еще по мере возможности хожу в театр. Но, видимо, с походами придется закончить.
Слева – цены на премьерный (!) день трехактного костюмированного спектакля в Парижской опере. Самый дорогой билет – 17 000 рублей. Справа – цены в Большой театр (40 тысяч рублей за билеты на 7 сентября, 15-30 тысяч за билеты на 8 сентября – Спортс).
Это как? Для кого? Кто это может себе позволить? Это что за категория любителей искусства?
Никогда не думал, что, находясь в здравом уме и рассудке, процитирую В.И. Ленина, но я это сделаю: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их».
Большой, кстати, это госучреждение, на всякий случай», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Изображение: t.me/cherdantsev
Посмотрите на цены Мариинского старой сцены - ниже 7-10 тысяч партера на балеты и оперы уже давно нет
Вдвоем сходить - 15-20 тысяч. Это нормально?
P.S. детей трое и живу в Екатеринбурге, т.е. необходимо ещё учитывать затраты на проезд.
В Питере та же хрень с Мариинским (старой сценой) и Михайловским - цены просто неадекватными стали в последние 2-3 года
Туда ходят либо очень состоятельные туристы, либо бюджетники, кому выдают льготные билеты в организациях
В Мариинском театре цены в 3-4 раза ниже, репертуар богаче, а качество как минимум не уступает.
Если сравнить например с футболом, на котором кормится сам Черданцев, то.
Вот я хочу например сводить дочку на матч Зенит - Спартак, но не могу себе это позволить.
Захожу на сайт, там Трибуна A Сектор 101-102 цены:
Взрослый - 45 000 руб.
Детский - 22 500 руб.
Это что за цены, для кого???
Но мы мы нужны в Париже как в русской бане лыжи...(вечная память Владимиру Семёновичу)
дешевле в мариинку съездить (с учетом проезда из москвы, питания и даже ночлега!).
а так любителям оперы из числа простых людей стоит ходить в "н.о." или "с. и н.-д." - цены могут быть в 5-10 раз ниже!
Не берусь судить про "нормальность", но разницу цен я указал верно.
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Кудрин, Греф и Володин?
Я просто других геев не знаю из "больших дядек", а этих слили давно