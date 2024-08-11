«Барселона» простилась с Роберто: «Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!»

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Футбол

«Барселона» попрощалась с Серджи Роберто.

Защитник, контракт с которым истек нынешним летом, объявил об уходе из клуба.

«Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!» – сказано в сообщении «блауграны» с видеонарезкой, посвященной воспитаннику.

Роберто дебютировал в составе основной команды в 2010 году и впоследствии выиграл с ней 20 трофеев. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роберто объявил об уходе из «Барсы»: «Ухожу с чувством гордости. Эти 18 лет стали лучшим путешествием из возможных – спасибо клубу, сотрудникам и болельщикам»

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40 комментариев
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"простилась"..
М-да..
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Роберто: "Куле вы меня выгнали ?"
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не построил выдающейся карьеры , но когда был нужен , всегда на месте ! и спасибо за гол ПСЖ ! удачи, Серёга !
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Ответ Анри Карлайл
"простилась".. М-да..
я аж поперхнулся, может случилось чего..
+12
0
+12
Легенда. Запомнился его забег на Сантьяго бернабеу, Реал Барселона, счёт 2-2 идёт 89 я минута ,Роберто из своей половины подхватил мяч дошёл до центра и отдал голевой пас ,Барселона победила 3-2
+21
-10
+11
Ответ falkao2013
Отдал все же предголевой пас Альбе, а Жорди уже на Месси. Но тот проход на последних секундах — это фантастика.
Все верно , именно так и было. я сейчас после твоих слов вспомнил что он пас отдал на Альбу, но точно помню что решающий год забил Лео Месси. Это было красиво, Месси ещё футболку снял , и потом в паузе показали как будто футболка не падает с его рук! разошлось по всему миру.!
+9
-2
+7
Ответ 993 Final
Легенда. Запомнился его забег на Сантьяго бернабеу, Реал Барселона, счёт 2-2 идёт 89 я минута ,Роберто из своей половины подхватил мяч дошёл до центра и отдал голевой пас ,Барселона победила 3-2
Отдал все же предголевой пас Альбе, а Жорди уже на Месси. Но тот проход на последних секундах — это фантастика.
+10
-3
+7
Успехов мистер 6-1
Спасибо за все!
Настоящий Куле
+5
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+4
У вас к о заголовки придумывает!?
+4
0
+4
Простилась, до скорой встречи...не совсем правильно написал автор. А так всего самого хорошего Роберто!!!
+5
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+3
Спасибо Роберто за всё, за твою преданность клубу и за те две вещи, которые ты сделал, а именно за победный шестой гол ПСЖ в том самом матче, после которого я разбудил весь район своим неоднократными душу раздирающими криками «гоооооооол» и ещё черт знает чем, уже плохо помню))), и за тот пробег с пол поля с мячом против Реала и победным голом Месси после паса Альбы и 3:2 на табло и Лео с майкой Барсы в руках перед трибунами Сантьяго Бернабеу, кадр на все времена!!! В добрый путь, Серджи Роберто!!!👋👏⚽️
+3
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А, точно, "простилась?"
Может быть, всё-таки, "попрощалась".
+2
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Прочитав заголовок, подумал о самом страшном
+2
0
+2
Это последний игрок легенда который начинал при Гвардиоле. все те легенды закончились. Грустно чуть
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+2
Удачи тебе Серджи, не топ, но всегда выходил и играл с сердцем
+2
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+1
я уж подумал что умер чувак
+1
0
+1
Ответ falkao2013
Отдал все же предголевой пас Альбе, а Жорди уже на Месси. Но тот проход на последних секундах — это фантастика.
Не, был же пас на Андре Гомеша, затем он на Альбу и Жорди отдал голевую. Этот гол никогда не забудем
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Спасибо за игру!!!
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Ответ Grin of Ant
У вас к о заголовки придумывает!?
В России такое запрещено.
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Ответ Claudio_ Caniggia
неудачное, можно сказать безграмотное
Можно открыть словарь и посмотреть значение слова, а потом уже что-то про безграмотность говорить.
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Ответ dojdina
"простилась" - слово то какое, черти че можно подумать
неудачное, можно сказать безграмотное
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Ответ Hello Berlin
Не, был же пас на Андре Гомеша, затем он на Альбу и Жорди отдал голевую. Этот гол никогда не забудем
Точно! Забыл про легенду португальскую)
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Ответ 993 Final
Легенда. Запомнился его забег на Сантьяго бернабеу, Реал Барселона, счёт 2-2 идёт 89 я минута ,Роберто из своей половины подхватил мяч дошёл до центра и отдал голевой пас ,Барселона победила 3-2
Причем не просто гол, а 500й для Месси!!!
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Спасибо Серджи за то, что всегда выходил и умирал за сине-гранатовую футболку. Практически всю карьеру отыграл на нелюбимой для себя позиции и отыграл относительно хорошо. Ну и огромное спасибо за тот гол парижскому мешку и за те эмоции.
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Последний игрок был из той самой старой Барсы
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Ответ Великий Алонсо
Последний игрок был из той самой старой Барсы
да.
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Спортс ру делает все чтобы нагонять трафик
Начальство ругается и ждёт цифры
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походу Майами ждёт
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"простилась" - слово то какое, черти че можно подумать
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Как он забил тот самый легендарный гол на 95 минуте в ворота ПСЖ, это было чудо!
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