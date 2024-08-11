«Барселона» простилась с Роберто: «Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!»

«Барселона» попрощалась с Серджи Роберто.

Защитник, контракт с которым истек нынешним летом, объявил об уходе из клуба.

«Куле на всю жизнь. Спасибо, Серджи, до скорой встречи!» – сказано в сообщении «блауграны» с видеонарезкой, посвященной воспитаннику.

дебютировал в составе основной команды в 2010 году и впоследствии выиграл с ней 20 трофеев. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роберто объявил об уходе из «Барсы»: «Ухожу с чувством гордости. Эти 18 лет стали лучшим путешествием из возможных – спасибо клубу, сотрудникам и болельщикам»