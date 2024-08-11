Сегодня в Париже пройдет церемония закрытия Олимпиады-2024. Начало – 21:15 по московскому времени

11 августа в Париже состоится церемония закрытия летних Олимпийских игр-2024.

Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс». Начало – в 21:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа.

На Играх выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. МОК разрешил нейтральным спортсменам принять участие в церемонии закрытия, но все россияне уже уехали из Парижа.