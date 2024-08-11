Женская сборная США выиграла рекордную восьмую подряд Олимпиаду

Женская сборная США стала победителем Олимпиады-2024.

Сборная США в упорной борьбе победила команду Франции со счетом 67:66 в финале женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в .

Американки завоевали золотую медаль на восьмой подряд Олимпиаде, что является рекордом для олимпийского баскетбола. Команда США не проигрывает на Олимпиадах с 1992 года. Ранее рекорд принадлежал мужской сборной США, которая выиграла семь подряд золотых медалей (1936-1968).

Лучшим игроком в составе США стала , которая набрала 21 очко, сделала 13 подборов и 4 блок-шота. Келси Плам и Кали Коппер добавили по 12 очков каждая.

Лучшей у француженок стала Гэбби Уильямс – 19 очков, 7 подборов и 3 перехвата. Уильямс едва не перевела игру в овертайм, забросив на последней секунде, но наступив на трехочковую линию.