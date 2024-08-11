Женская сборная США выиграла рекордную восьмую подряд Олимпиаду

Теги сборная США жен сборная Франции жен Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир жен Гэбби Уильямс Эйжа Уилсон Келси Плам Кали Коппер Баскетбол

Женская сборная США стала победителем Олимпиады-2024.

Сборная США в упорной борьбе победила команду Франции со счетом 67:66 в финале женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Американки завоевали золотую медаль на восьмой подряд Олимпиаде, что является рекордом для олимпийского баскетбола. Команда США не проигрывает на Олимпиадах с 1992 года. Ранее рекорд принадлежал мужской сборной США, которая выиграла семь подряд золотых медалей (1936-1968).

Лучшим игроком в составе США стала Эйжа Уилсон, которая набрала 21 очко, сделала 13 подборов и 4 блок-шота. Келси Плам и Кали Коппер добавили по 12 очков каждая.

Лучшей у француженок стала Гэбби Уильямс – 19 очков, 7 подборов и 3 перехвата. Уильямс едва не перевела игру в овертайм, забросив на последней секунде, но наступив на трехочковую линию.

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30 комментариев
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Это мы закалили Бриттани Грайнер. Кем она была до российской тюрьмы? Обычной наркоманкой.
+48
-16
+32
Низкий поклон француженкам за такой безумный финал. Осуждаю тех, кто упорно игнорирует женский баскетбол, там страсти порой бурлят покруче, чем в мужском
+32
-7
+25
Поздравления Бриттни Грайнер с золотом Олимпиады - российские болельщики помнят .
+19
-1
+18
Ответ Александр Кудрявцев
Мне женский баскетбол больше нравится чем мужской. И смотрю с большим удовольствием
Жму руку. А на меня вот в моей компании смотрят как на больного человека)
+10
-4
+6
Ответ Новак Шпагатович
Но это впервые на олимпиаде вот так вот, с большим трудом. Однажды американки проиграют золото, ни одна серия вечно не длится.
Это была лучшая возможность, на следующую Олимпиаду уже поедет поколение Кейтлин Кларк, а они уже молодые и голодные. В этой команде было слишком много ветеранов, которых давно нужно было сменить.
+3
0
+3
Франция билась до конца, браво, и только небольшой заступ, возможно, стал причиной ,что не произошло безумие, и Франция не затащила финал. смотрелось на одном дыхании, спасибо спортсменкам.
+3
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+2
Ответ Sergey111F
Поздравления Бриттни Грайнер с золотом Олимпиады - российские болельщики помнят .
Болели за нее всей Мордовией.
+7
-5
+2
Ответ Alex_Polishchuk
Низкий поклон француженкам за такой безумный финал. Осуждаю тех, кто упорно игнорирует женский баскетбол, там страсти порой бурлят покруче, чем в мужском
Мне женский баскетбол больше нравится чем мужской. И смотрю с большим удовольствием
+7
-5
+2
Но это впервые на олимпиаде вот так вот, с большим трудом. Однажды американки проиграют золото, ни одна серия вечно не длится.
+3
-1
+2
Ответ Alex_Polishchuk
Жму руку. А на меня вот в моей компании смотрят как на больного человека)
👍👍👍
+2
-1
+1
Ответ Donbass guy
Уровень конкуренции конечно высший. А вообще в 80% олимийских видах спорта конкуренции нет вообще никакой
А в баскетболе какой уровень конкуренции может быть? Я сно было до ОИ кто возьмёт золото и там и там!. Штаты могли проиграть сами себе или если начали бы пижонить!!
+1
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+1
Ответ Donbass guy
Уровень конкуренции конечно высший. А вообще в 80% олимийских видах спорта конкуренции нет вообще никакой
Там не только конкуренция, но и страны для проведения закончились по сути
+2
-1
+1
Ответ Alex_Polishchuk
Низкий поклон француженкам за такой безумный финал. Осуждаю тех, кто упорно игнорирует женский баскетбол, там страсти порой бурлят покруче, чем в мужском
Это баскетбол 15 летних подростков, зачем его смотреть, если есть мужской?
+1
0
+1
Ответ Alex_Polishchuk
Низкий поклон француженкам за такой безумный финал. Осуждаю тех, кто упорно игнорирует женский баскетбол, там страсти порой бурлят покруче, чем в мужском
Уровень был ужасным, из под кольца свободными не забивали. И не раз.
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Ответ Трент Резнор
Это мы закалили Бриттани Грайнер. Кем она была до российской тюрьмы? Обычной наркоманкой.
Первое предложение,как слоган из заставки нашей Раши нового сезона)
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ВАУ! УХ ТЫ!
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Ответ This is Spartaaa !!!
Уровень был ужасным, из под кольца свободными не забивали. И не раз.
это нормально для женского баскетбола)
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Ответ evil_bear
ты лично 🤡
у меня родственники клоуны, очень даже неплохо поднимают лавандосы)
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Ответ Alex_Polishchuk
Жму руку. А на меня вот в моей компании смотрят как на больного человека)
Правильно делают.
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Ответ Alex_Polishchuk
Низкий поклон француженкам за такой безумный финал. Осуждаю тех, кто упорно игнорирует женский баскетбол, там страсти порой бурлят покруче, чем в мужском
Осуждать кого-то за то, что тот игнорирует игру с мячом - это, конечно, сильно
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Баскетболистки сборной Франции заслуживают похвалы за игру в финале Олимпиады.
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У этой сборной было много проблем но свою задачу они выполнили. Молодцы👍.
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Американская федерация во время матча, наверное, валидол принимали всей бригадой и кусали локти из-за того, что не взяли Кейтлин Кларк в состав
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Уровень конкуренции конечно высший. А вообще в 80% олимийских видах спорта конкуренции нет вообще никакой
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