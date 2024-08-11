Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро. Контракт вингера – на 7 лет
Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона».
24-летний португальский вингер подписал контракт на семь лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера состоится 60+3 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Нету провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.
На Евро-2024 он провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ну это же очевидно невыгодно ни клубу, если игрок не заиграет, ни игроку
- На этот раз, похоже, Нету
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