Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро. Контракт вингера – на 7 лет

Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона».

24-летний португальский вингер подписал контракт на семь лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера состоится 60+3 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Нету провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

На Евро-2024 он провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.