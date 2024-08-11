Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона» за 60+3 млн евро. Контракт вингера – на 7 лет

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Педру Нету деньги Футбол

Педру Нету перешел в «Челси» из «Вулверхэмптона».

24-летний португальский вингер подписал контракт на семь лет. Ранее сообщалось, что сумма трансфера состоится 60+3 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Нету провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

На Евро-2024 он провел 3 игры, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Теперь надо вратаря на всякий случай докупить, и состав укомплектован
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Ответ Кот Дивуар
Чтобы Джеймсу не было скучно в лазарете.
У Боули любовь к лазарету. Фофана купили, проверяли месяц, и он всё равно вылетел. Джеймса не хочет продавать, в общем работаем, братья (медбратья)
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Нету из всей этой херни выглядит элитным приобретением, куда же докатился Челси
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Чтобы Джеймсу не было скучно в лазарете.
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60+3 млн Нету
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Денег на воспитанников в Челси нету.
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У Нету за 3 сезона самое большое количество матчей 20. Игрок очевидно подвержен к травмам, а в Челси будет играть от силы 10 матчей за сезон
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Но очки за нарушение ффп, всё равно будут снимать с бедного Эвертона)))
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Ответ хихидог
Откуда они берут этих игроков за такие деньги
на 100 млн евро продали 3 игроков, сейчас еще и Конора продадут
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Ффп для Челси действует ?? В команде 50 человек.
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Объясните кто-нибудь, зачем делать контракт на 7 лет?
Ну это же очевидно невыгодно ни клубу, если игрок не заиграет, ни игроку
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Такого игрока Зенит упустил
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Что будут делать, когда двузначные номера закончатся? 🤔
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- Скажите, а в этот раз в "Челси" есть Впендерс или нету?
- На этот раз, похоже, Нету
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Чуквамек всяких ещё распродали бы. А то состав оверфулл. Ну 42 игрока в основной команде числится. Кукрелье тоже там явно не самое комофортное место. В общем человек 10 можно на трансфер смело.
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Мда... Ставки как при Абрамовиче. :)
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Откуда они берут этих игроков за такие деньги
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если бы не список травм - можно было бы даже порадоваться трансферу
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Наконец приобретен футболист, уже неплохо зарекомендовавший себя в АПЛ.
Добро пожаловать в Кобхэм!
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