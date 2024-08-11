Роше из ЦСКА наложили 4 шва после фола Сперцяна. У защитника опухла нога
Стало известно состояние здоровья Виллиана Роши после игры с «Краснодаром».
Источник, близкий к защитнику ЦСКА, сообщил о состоянии футболиста после фола в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру.
Напомним, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку ЦСКА, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.
«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с «Краснодаром». Ему пришлось наложить четыре шва.
Ничего серьезного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», – сообщил источник, близкий к игроку.
Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму
Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»
Судей надо минимум на год совсем отстранить от футбола.
А через год чтобы они начали со 2-й лиги.
крови было не так много для красной! если крови было меньше одного литра, то это не удаление. запомните уже наконец.
Нарушения, наказуемые удалением
Игрок, запасной или замененный игрок, который совершит любое из следующих нарушений , удаляется с поля:
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совершает серьезное нарушение Правил
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Серьезное нарушение Правил
Подкат или нападение, угрожающее безопасности соперника, или использование чрезмерной силы или жестокости, должны быть наказаны, как серьезное нарушение Правил.
Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающий безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении правил.
Не было в действиях Сперцяна ни чрезмерной силы ни жестокости, а удар пришелся в зону которая должны быть защищена экипировкой