Роше из ЦСКА наложили 4 шва после фола Сперцяна. У защитника опухла нога

Стало известно состояние здоровья Виллиана Роши после игры с «Краснодаром».

Источник, близкий к защитнику ЦСКА, сообщил о состоянии футболиста после фола в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру.

Напомним, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку ЦСКА, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с «Краснодаром». Ему пришлось наложить четыре шва.

Ничего серьезного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», – сообщил источник, близкий к игроку.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму

Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»