Роше из ЦСКА наложили 4 шва после фола Сперцяна. У защитника опухла нога

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Краснодар Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян Футбол

Стало известно состояние здоровья Виллиана Роши после игры с «Краснодаром».

Источник, близкий к защитнику ЦСКА, сообщил о состоянии футболиста после фола в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после которого бразилец не смог продолжить игру.

Напомним, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян попал шипами в ногу игроку ЦСКА, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

«У Виллиана опухла лодыжка после вчерашней игры с «Краснодаром». Ему пришлось наложить четыре шва.

Ничего серьезного, но будут произведены дополнительные тесты, чтобы выяснить его состояние здоровья», – сообщил источник, близкий к игроку.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму

Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судью Москалева отстранить на пол года. пусть правила учит
+65
-5
+60
Это прямая красная…
+41
-3
+38
Зато Эдик извинился. После матча.
+26
-7
+19
В очередной раз отвратительное судейство в матче с Краснодаром. Мало того, что при Мусаеве Краснодар играет всегда грязно, так ещё судейки не замечают 🤬🤬🤬🤬🤬
+19
-2
+17
Прямая красная карточка.
Судей надо минимум на год совсем отстранить от футбола.
А через год чтобы они начали со 2-й лиги.
+16
-1
+15
Ответ Юрий Тюмин
Судью Москалева отстранить на пол года. пусть правила учит
По идее, ЦСКА должен жалобу подать в Суд. Комитет .
+15
-1
+14
Ответ Юрий Тюмин
Судью Москалева отстранить на пол года. пусть правила учит
Правила они знают, вот видят плохо и не везде успевают
+14
-1
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Прямая красная карточка. Судей надо минимум на год совсем отстранить от футбола. А через год чтобы они начали со 2-й лиги.
Этот момент никто даже не обсуждал вчера в программе Жоры. Что странно. За это прямая красная. Может сегодня будет?
+13
-1
+12
Ну а автор победного ассиста будет спокойно готовиться к следующему матчу…
+9
-2
+7
Здоровья Роше. Он очень нужен
+7
-2
+5
прямая красная и дисквалификация.
+6
-1
+5
Ответ hammers
если ему сломают ногу, то тоже придут извиняться. карма она такая
Если уж про карму речь, то сломать себе ногу должен Москалёв, можно даже без извинений.
+6
-1
+5
Сперцян костолом профессиональный!
+5
0
+5
Не...это нормально!!! А армян даже устного предупреждения от судьи не получил...о какой честности судейства в РПЛ можно говорить?
+5
-1
+4
Ответ ks1923
Зато Эдик извинился. После матча.
если ему сломают ногу, то тоже придут извиняться. карма она такая
+11
-7
+4
Скорейшего выздоровления, ждем возвращения в строй!!! А по поводу эпизода, это точно карточка, причем красная! Извинился молодец, но факт есть факт!
+5
-1
+4
За такие эпизоды можно вводить отложенную дисквалификацию игрока. Судья ошибся, ВАР не помог...
+3
0
+3
При Вернблуме на поле в ЦСКА и Оздоеве в Зените и Сперцяна и Караскаля минут через 10-15 унесли бы с поля. Или сразу дали бы им красную, чтобы не было побоища на поле. Бойцы нужны и ЦСКА, и Зениту.
+3
0
+3
Роша, герой. Рвался в игру. Но видно было, что не сможет. Скорешего выздоровления!
+3
-1
+2
Ответ Онопко2
И судью Сухого заодно, так как Сперцяна, надо было удалять ещё в Воронеже в прошлом туре. Вседозволенность и порождает такое хамство.
Да на самом деле - неважно против какого клуба, но судить нужно по правилам. Хотя они размытяе сейчас. Сегодня я, а завтра ты.
+3
-1
+2
Ответ Юрий Тюмин
Судью Москалева отстранить на пол года. пусть правила учит
И судью Сухого заодно, так как Сперцяна, надо было удалять ещё в Воронеже в прошлом туре. Вседозволенность и порождает такое хамство.
+2
0
+2
Ответ ks1923
Зато Эдик извинился. После матча.
Не первый раз у него. В прошлом году получил красную за жестокий фол против умярова вроде. И тоже пели, что он не такой игрок!
+2
0
+2
И все это даже не жёлтая, ага
+2
0
+2
че все заладили красная-красная…
крови было не так много для красной! если крови было меньше одного литра, то это не удаление. запомните уже наконец.
+2
0
+2
Ответ Recreated
Что толку жаловаться, очков не прибавят и Роше не выздоровеет завтра!
Просто Москалёв уже давно должен составить компанию Вилкову! Такого количества "косяков"( если не сказать, предвзятости) нет ни у одного рефери! Наверное,должны кого-то убить( не дай бог), чтобы этого изувера убрали.
+2
0
+2
Посмотрим, какая реакция у РФС будет по Москалёву. ЦСКА будет жаловаться, или промолчит? Роше выздоровления.
+2
0
+2
Армян всегда так играет. Надеюсь найдётся мужчина , который отправит его в больничку!
+3
-1
+2
Ответ Kadom1981
а при чём здесь щитки они бы не спасли ну максимум не было бы рассечения но с поля он бы всё равно ушёл и да игра прямой ногой это всегда КК и был злой умысел или не был роли не играет так же как и Ваша накладка
щитки распределяют силу удара на всю площадь щитка, в данной ситуации ноги не в опоре, поэтому воздействия на голеностоп и колено нет, был бы в щитках продолжил играть, а вот вам правила футбола -
Нарушения, наказуемые удалением

Игрок, запасной или замененный игрок, который совершит любое из следующих нарушений , удаляется с поля:

...
совершает серьезное нарушение Правил
...
Серьезное нарушение Правил

Подкат или нападение, угрожающее безопасности соперника, или использование чрезмерной силы или жестокости, должны быть наказаны, как серьезное нарушение Правил.

Любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающий безопасности соперника, виновен в серьезном нарушении правил.

Не было в действиях Сперцяна ни чрезмерной силы ни жестокости, а удар пришелся в зону которая должны быть защищена экипировкой
+1
0
+1
Видимо, Виллиан на неск. туров выбыл…Здоровья !
+1
0
+1
Москалёву и таким же слеповатым судьям кто-нибудь наступил бы шипами на ногу...
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий