США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай лишь после заключительного турнира Игр

США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай в последнем соревновании.

Сегодня сборная США взяла золото в женском баскетболе – заключительном турнире Игр-2024 в Париже. Благодаря этому американцы вышли на первое место в общекомандном зачете (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медали), Китай переместился на второе место (40-27-24).

До последнего соревнования Китай лидировал с преимуществом в одну победу и в итоге уступил лишь по количеству серебряных и бронзовых наград.

США не проигрывают в общих зачетах летних Олимпиад с 2008 года.

Церемония закрытия Игр в Париже пройдет сегодня.