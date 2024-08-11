США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай лишь после заключительного турнира Игр

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай в последнем соревновании.

Сегодня сборная США взяла золото в женском баскетболе – заключительном турнире Игр-2024 в Париже. Благодаря этому американцы вышли на первое место в общекомандном зачете (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медали), Китай переместился на второе место (40-27-24).

До последнего соревнования Китай лидировал с преимуществом в одну победу и в итоге уступил лишь по количеству серебряных и бронзовых наград.

США не проигрывают в общих зачетах летних Олимпиад с 2008 года.

Церемония закрытия Игр в Париже пройдет сегодня.

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свободный мир одержал верх над тоталитаризмом.
+67
-32
+35
но это было очень нервно) думаю в ЛА американцы замахнутся на 55+ золотых - тут они 5-6 явно не добрали - а там родные стены помогут. а суммарно могут и на 150 пойти
+27
-9
+18
Ответ батьмен
Комментарий скрыт
Все считают по золоту.
+11
-2
+9
И как оказалось, от отстранения россиян клятым западом больше всех выиграл "дружественный" Китай)
+10
-4
+6
норм
+11
-6
+5
Я бы не спешил отдавать победу США. Вада и США в контрах и наверняка найдётся пара заряженных амеров.
+9
-4
+5
США и Китай это не очень интересно, а вот расклады других стран другое дело.
Япония выстрелила по золоту сильно. Австралия отлично выступила.
Франция первая в Европе, Великобритания на уровне.
А вот немцы слабо выступили.
Можно также отметить Нидерланды, Новую Зеландию, Узбекистан, Венгрию.
Очень слабо Бразилия, Греция, Аргентина, Португалия.
+4
0
+4
Вот это была эпичная гонка с частой сменой лидера и как вишенка на торте финал женского баскетбола, где американки выиграли на одно очко
+5
-2
+3
Ответ ДудьСдулся
Свободный мир одержал верх над тоталитаризмом.
Я бы не хотел видеть голубую свободу у себя во дворе
+3
0
+3
Американские баскетболистки взяли финишное золото и вытащили США на первое место в медальном зачёте.
Не зря Грайнер из российской тюрьмы вытаскивали.
+11
-8
+3
Тут не то что в заключительном дне, а в заключительном финале!
+3
0
+3
Ноздря в ноздрю Потная олимпиада вышла
+3
0
+3
Упорная борьба до самого конца олимпиады между ведущими спортивными странами и красивая развязка в последний момент Это было интересно👍👏.
+4
-1
+3
Ответ Edward XVII
но это было очень нервно) думаю в ЛА американцы замахнутся на 55+ золотых - тут они 5-6 явно не добрали - а там родные стены помогут. а суммарно могут и на 150 пойти
так еще и китайцы перебрали в спортах, где РФ должны были брать золото. Американцы чуть в колено себе не выстрелили)
+4
-2
+2
Иностранные агенты собрались 😆
+5
-3
+2
Пендосы загнивают ускоренными темпами, все логично.
+5
-3
+2
Ответ ДудьСдулся
Свободный мир одержал верх над тоталитаризмом.
Серьезно? Ты сейчас серьезно написал, или это ультратолстый троллинг?
+6
-4
+2
США есть США
+12
-10
+2
Ответ Дмитрий Итешин
2 крупнейшие экономики боролись за первую строчку в общекомандном зачёте ОИ, победила та, которая вертела эту ВАДУ как хотела. Ну как бы намекает, но ок. США реально спортивная держава номер 1, но только в летних видах спорта
что намекает? у тебя сомнения, что Китай нафарширован фермой? это же фишка крупных коммунист режимом.
+1
0
+1
Ответ ДудьСдулся
Свободный мир одержал верх над тоталитаризмом.
И не поехал на ОИ.
+2
-1
+1
Китай очень слаб в ЛА и командных видах спорта, а без них общий зачёт не выиграть. В плавании тоже гораздо слабее штатов
+1
0
+1
У француженок 1 (один) игрок не жим-жим, и та американка. Итог справедливый
0
0
0
Ответ Дмитрий Итешин
Китай очень слаб в ЛА и командных видах спорта, а без них общий зачёт не выиграть. В плавании тоже гораздо слабее штатов
Китай недобрал медалей в ходьбе, но в целом они в лёгкой атлетике просели
0
0
0
Ответ Дмитрий Итешин
Китай очень слаб в ЛА и командных видах спорта, а без них общий зачёт не выиграть. В плавании тоже гораздо слабее штатов
да легко можно выиграть. Китай завалил к примеру гимнастику, где подарил соперникам 4-5 реальных золотых, бадминтон, где бывало брал 5 из 5, а сейчас 2.
0
0
0
Ответ Al561
США и Китай это не очень интересно, а вот расклады других стран другое дело. Япония выстрелила по золоту сильно. Австралия отлично выступила. Франция первая в Европе, Великобритания на уровне. А вот немцы слабо выступили. Можно также отметить Нидерланды, Новую Зеландию, Узбекистан, Венгрию. Очень слабо Бразилия, Греция, Аргентина, Португалия.
Наследие подготовки к домашней Олимпиады у японцев
0
0
0
Ответ Слоняра Ким
Редакцию Спортсру поздравляю. Ну а Китай как бы не старался, против допинга и предвзятого судейства не смог выстоять. Все равно молодцы.
Как будто китайцев нельзя обвинять в допинге, особенно после дела нескольких десятков китайских пловцов, пойманных на приеме запрещенных субстанций.
+1
-1
0
Кто бы мог подумать
0
0
0
Ответ Чечеватов
Худший день лета для турбопатриотов. А так вполне ожидаемо. Две сверхдержавы в экономике = две сверхдержавы в спорте
Плюс население большое у обеих стран. В летних ОИ амеры вне конкуренции
0
0
0
Ответ Minsk Belarus
интересно, что будет с теми китами, которые провалили свои виды в роли фаворитов (тот же батут), видимо, отправят в лагеря перевоспитания и понизят социальный статус, хе-хе
Зачем их куда то вести? Их сразу расстреливают на месте, так либералы говорят. А они врать точно не будут.
+1
-1
0
Ответ Федя Букин
В начале пытался смотреть ОИ, но интерес быстро угас. Всё-таки без РФ спортсменов, смотреть вообще не тянет.
До сих пор помню твою феерическую победу на турнире "кожаный мяч"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий