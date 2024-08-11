США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай лишь после заключительного турнира Игр
США выиграли медальный зачет Олимпиады, обойдя Китай в последнем соревновании.
Сегодня сборная США взяла золото в женском баскетболе – заключительном турнире Игр-2024 в Париже. Благодаря этому американцы вышли на первое место в общекомандном зачете (40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медали), Китай переместился на второе место (40-27-24).
До последнего соревнования Китай лидировал с преимуществом в одну победу и в итоге уступил лишь по количеству серебряных и бронзовых наград.
США не проигрывают в общих зачетах летних Олимпиад с 2008 года.
Церемония закрытия Игр в Париже пройдет сегодня.
Япония выстрелила по золоту сильно. Австралия отлично выступила.
Франция первая в Европе, Великобритания на уровне.
А вот немцы слабо выступили.
Можно также отметить Нидерланды, Новую Зеландию, Узбекистан, Венгрию.
Очень слабо Бразилия, Греция, Аргентина, Португалия.
Не зря Грайнер из российской тюрьмы вытаскивали.