ЦСКА обратится в ЭСК из-за фола Сперцяна, в результате которого Роша травмировался

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Москалев Виллиан да Силва Роша Р-Спорт Эдуард Сперцян Кирилл Брейдо ЭСК РФС Футбол

ЦСКА обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (1:2).

Обращение будет в связи с действием полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Краснодарцы в субботу обыграли на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. На 44‑й минуте Сперцян столкнулся с Рошей, Эдуард шипами попал в голень сопернику, в месте удара выступила кровь. В итоге арбитр Владимир Москалев оставил эпизод без внимания, а бразилец был заменен после того, как его вывезли за пределы поля. После матча Роша покинул стадион на костылях. 

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму

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51 комментарий
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Интересно какую оправдашку придумают. Крови нет - уже не прокатит)) Наверно скажут - "Ну кровь же не фонтаном, артерия цела, значит не красная"))
+44
-4
+40
Ответ Евгений Сидоров
Интересно какую оправдашку придумают. Крови нет - уже не прокатит)) Наверно скажут - "Ну кровь же не фонтаном, артерия цела, значит не красная"))
И всего 4 шва.
+28
-1
+27
Чистое удаление! Даже на ВАР никто не подсказал и не пошли посмотреть.
+30
-12
+18
Ответ Евгений Сидоров
Интересно какую оправдашку придумают. Крови нет - уже не прокатит)) Наверно скажут - "Ну кровь же не фонтаном, артерия цела, значит не красная"))
Попытка сыграть в мяч или же просто дотянуться до мяча- это максимум жёлтая будет, поэтому ничего и не сделают
+18
-3
+15
Мне кажется, что это не красная, потому что пострадавший в тот момент сам двигался ногой в сторону фолившего. Жёлтую дать можно было бы, т.к. травма, но вообще это просто накладка.
+16
-6
+10
Пусть ЭСК в конце сезона опубликует статистику по обращениям команд с претензиями по судейству в разных эпизодах Сколько из них удовлетворено и ЭСК посчитал действия судей ошибочными ?
+4
0
+4
Другого и не должно быть.
Чистая красная карточка.
+5
-1
+4
Ответ Кирилл
«обычная накладка», после которой у Роши следы от шипов на ноге, наложенные швы на место удара и он не смог продолжить играть )
И что? Обснуйте что это красная карточка.
+8
-4
+4
Ответ Sasha Turok
Ахметова удаляли за тоже самое, только там без крови было
И тот же самый ЦСКА тогда обратился в ЭСК, который и признал ту карточку ошибочной. Т.е. ЦСКА сам считал что такие нарушения как у Ахметова/Сперцяна это не КК, поэтому нынешнее обращение довольно забавное.
+4
-1
+3
Чистая красная
+4
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+3
Роша травмировался... Кто пишет заголовки? Учите русский язык. Вот Кайо - травмировался, а Роша - получил травму.
+3
0
+3
Ответ Василий Иванов
Чистое удаление! Даже на ВАР никто не подсказал и не пошли посмотреть.
Когда последний раз видел чтобы за накладку давали КК? Да вообще хоть раз видел такие удаления? Я вот вспомнить таких удалений не могу. Да, это 100% фол и ЖК, которые судья промаргал, но это рядовая в общем то накладка. А по последствиям судить нельзя. А то можно и за обычный толчок, после которого соперник оступился и кресты порвал, удалять и дискву выписывать.
+5
-2
+3
Правильно
+8
-6
+2
Ответ Василий Иванов
Весь вопрос в том, что реакции судий на вар и главного судьи не было адекватной.
А почему должен включаться вар в этот эпизод, повлияло бы это как то на игру?
+4
-2
+2
Сперцян просто бежал, а Роша сам подставил свою ногу
+1
0
+1
Ответ Igor Strekalov
И что? Обснуйте что это красная карточка.
Сперцян не играл в мяч и попал открытыми шипами в ногу Роши, которая была навесу - это красная.

В первом туре в матче Динамо - Факел удалили Фомина за похожий фол, хотя он был менее грубый.
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Так интересно написана «Эдуард шипами попал в голень сопернику…» мне кажется он влетел прямой ногой шипами вперед , после чего ногу с мясом чуть не вырвало …
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Какую же дичь творит этот чувак.
Садист с вечно невинной физиономией..
В прошлом году в центре кого-то из Спартака чуть инвалидом не сделал,в Воронеже все сошло..
Здесь эпизод смотреть страшно..
Какой судейский комитет..? Пожурят бедного,неприкасаемого ару.
Вот игрок типа железного Понтуса в ответной игре научил бы его на всю оставшуюся карьеру, как коллег по цеху уважать,а может и закончил бы его карьеру аналогичным приемом.
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Пусть на заседании ЭСК ещё посмотрят на поведение Эдика в Воронеже, когда его почему-то пожалели и не дали вторую жёлтую за откидку мяча...Охамел он в последнее время...
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Ответ Евгений Сидоров
И даже эту жёлтую Сперцяну не дали.
Ну тут именно судья не увидел, а некоторые пишут, что там вар должен был включиться, бред какой-то
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Ответ "Leicester City"
Попытка сыграть в мяч или же просто дотянуться до мяча- это максимум жёлтая будет, поэтому ничего и не сделают
Ахметова удаляли за тоже самое, только там без крови было
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+1
Ответ Alex
Везде где потенциальная красная,ВАР должен включатся.Это во всех чемпионатах.
Это понятно то, но там не должны давать Кк, поэтому вар и не включился
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Ответ fil_spb
И тот же самый ЦСКА тогда обратился в ЭСК, который и признал ту карточку ошибочной. Т.е. ЦСКА сам считал что такие нарушения как у Ахметова/Сперцяна это не КК, поэтому нынешнее обращение довольно забавное.
Тут всё просто. Если за такой фол карточка игроку ЦСКА, то её быть не должно. А если в аналогичной ситуации игроку соперника ЦСКА, то она должна быть. Что непонятного-то? ;)

А если серьезно, то, на мой взгляд, такие фолы - это горчичник, как минимум.
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+1
Ответ Igor Strekalov
Комментарий скрыт
Весь вопрос в том, что реакции судий на вар и главного судьи не было адекватной.
+3
-3
0
Ответ fil_spb
Когда последний раз видел чтобы за накладку давали КК? Да вообще хоть раз видел такие удаления? Я вот вспомнить таких удалений не могу. Да, это 100% фол и ЖК, которые судья промаргал, но это рядовая в общем то накладка. А по последствиям судить нельзя. А то можно и за обычный толчок, после которого соперник оступился и кресты порвал, удалять и дискву выписывать.
Вспомните Веллитона и Акинфеева. С игроками ЦСКА это именно так и работает!
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Ответ Геннадий Тимченко
Любое действие футболиста на поле можно трактовать как "попытку сыграть в мяч или же просто дотянуться до мяча"☝️🤣🤣🤣
Вчера был случай с игроком ЦСКА, он наступил на ногу, но без продавления, и не получил жёлтую, а игрок Краснодара, не помню кто точно, наступил, но с продавлением на ногу и получил желтую, и тут в чём-то похожая ситуация
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0
0
Ответ "Leicester City"
Попытка сыграть в мяч или же просто дотянуться до мяча- это максимум жёлтая будет, поэтому ничего и не сделают
Любое действие футболиста на поле можно трактовать как "попытку сыграть в мяч или же просто дотянуться до мяча"☝️🤣🤣🤣
0
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Ответ Golfimbyl
Мы стараемся исходить из какой-то последовательности, практически при любом фоле все говорят что была попытка сыграть в мяч, но он не сыграл в него а чисто в него прямой ногой в галиностоп, накладки тоже разные бывают! Игрок получает травму и есть кровь, это они не годами столкнулись или обоюдно в стык шли! Судья ничего не дал, а после сразу гол забили! Это прямая ошибка! Ахметова удаляли на Соболеве если не ошибаюсь за менее жесткую накладку
"Галиностоп" занавес))
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Ответ Alex
Везде где потенциальная красная,ВАР должен включатся.Это во всех чемпионатах.
Почему Вы уверены что не было тихого просмотра? Был наверняка.
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Ответ "Leicester City"
Ну тут именно судья не увидел, а некоторые пишут, что там вар должен был включиться, бред какой-то
Везде где потенциальная красная,ВАР должен включатся.Это во всех чемпионатах.
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