ЦСКА обратится в ЭСК из-за фола Сперцяна, в результате которого Роша травмировался
ЦСКА обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (1:2).
Обращение будет в связи с действием полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Краснодарцы в субботу обыграли на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. На 44‑й минуте Сперцян столкнулся с Рошей, Эдуард шипами попал в голень сопернику, в месте удара выступила кровь. В итоге арбитр Владимир Москалев оставил эпизод без внимания, а бразилец был заменен после того, как его вывезли за пределы поля. После матча Роша покинул стадион на костылях.
«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму
Чистая красная карточка.
В первом туре в матче Динамо - Факел удалили Фомина за похожий фол, хотя он был менее грубый.
Садист с вечно невинной физиономией..
В прошлом году в центре кого-то из Спартака чуть инвалидом не сделал,в Воронеже все сошло..
Здесь эпизод смотреть страшно..
Какой судейский комитет..? Пожурят бедного,неприкасаемого ару.
Вот игрок типа железного Понтуса в ответной игре научил бы его на всю оставшуюся карьеру, как коллег по цеху уважать,а может и закончил бы его карьеру аналогичным приемом.
А если серьезно, то, на мой взгляд, такие фолы - это горчичник, как минимум.