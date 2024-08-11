ЦСКА обратится в ЭСК из-за фола Сперцяна, в результате которого Роша травмировался

ЦСКА обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром» (1:2).

Обращение будет в связи с действием полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Краснодарцы в субботу обыграли на своем поле ЦСКА со счетом 2:1. На 44‑й минуте Сперцян столкнулся с Рошей, Эдуард шипами попал в голень сопернику, в месте удара выступила кровь. В итоге арбитр Владимир Москалев оставил эпизод без внимания, а бразилец был заменен после того, как его вывезли за пределы поля. После матча Роша покинул стадион на костылях.

«Мы обратимся в ЭСК РФС из-за эпизода с травмой Виллиана Роши и неудаления Эдуарда Сперцяна», – сказал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

Кровавый фол Сперцяна против ЦСКА. Нет даже желтой, хотя нанес травму